Trafikdræbte er på laveste niveau siden 1930'erne

Der var historisk få ofre for trafikulykker i 2020.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Med 163 dræbte i trafikulykker og 2751 tilskadekomne var niveauet i 2020 historisk lavt. Antallet af trafikdræbte var på det laveste niveau siden før 1930'erne, da man begyndte at føre statistik over trafikdræbte.

Årsagen til faldet var coronapandemien, der med sin nedlukning af samfundet gav færre biler på vejene.

- 2020 har givet os et unikt indblik i, hvad der sker, hvis vi skærer markant ned på behovet og muligheden for at transportere os, siger Benny Engelbrecht (S), der er transportminister, i meddelelsen.

Fra 2013 til 2019 lå niveauet i gennemsnit på omkring 187 dræbte om året.

Det er især trafikken i de tidlige morgentimer, der har været påvirket af nedlukningerne i forbindelse med corona. Antallet af ulykker med personskade i morgen- og eftermiddagstimerne faldt med 17 procent i 2020 i forhold til niveauet fra 2015 til 2019.