Trafikeret vej lukket

Det er første gang, at vejen i Aarhus må lukke, lyder det

Byleddet/Søskovvej i Aarhus er netop blevet lukket grundet store mængder vand på vejen.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Østjyllands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at det er kommunen, der står bag lukningen af vejen.

- Kommunen har fortalt os, at de har måttet lukke vejen, fordi der er kommet så meget vand op på vejen, siger vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Hansen.

- Det er Brabrand-søen, der er gået over sine bredder, får vi at vide. Man kan ikke komme til at lede vandet nogen steder hen, så den er lukket på ubestemt tid, tilføjer han.

Borgerne i Aarhus må altså se, om de kan finde en vej uden om den trafikerede vej.

Der er ikke meldinger om andre lukkede veje, oplyser Morten Hansen desuden.

- Men der kan ligge vand rundt omkring, men ikke i omfanget som ved Søskovvej, tilføjer han.

På Facebook skriver Trafik i Aarhus skriver på vegne af Aarhus Kommune, at den omtalte vej samt Holmbækvej begge er lukkede, og at man skal finde andre veje.

'På Holmbækvej mellem Ormslev Stationsby og Skibby skal vandet ikke stige mange centimeter, før Teknik og Miljø må lukke vejen,' lyder det blandt andet i opslaget.

'Der er risiko for, at Byleddet/Søskovvej, der forbinder Brabrand med Stavtrup, må lukkes i løbet af weekenden,' skriver de ligeledes.

