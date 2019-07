Trafikhelvede i Tyskland: Drop at køre disse dage

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Ferietrafikken har for alvor ramt Europa.

Den tyske bilistforening ADAC advarer i weekendprognosen for denne weekend om, at man i perioder kan ende med at holde helt stille på nogle af de helt store hovedveje i Tyskland.

Mange Nordtyske og skandinaviske turister er ifølge bilistforeningen på vej hjem fra ferie, hvilket giver anledning til en større mængde trafik på de tyske veje.

Trafikken forventes derfor at være lige så tæt i nordgående retning, som den er i retning mod feriedestinationerne.

Har man mulighed for det, så opfordrer ADAC til, at man i stedet kører hjem på en mindre trafikeret dag som eksempelvis mandag eller tirsdag.

Foreningen kommer desuden med en opfordring til, at man ikke vælger at forlade motorvejen for at undgå køen ved at tage landevejene.

Sådanne situationer danner nemlig hurtigt kø på landevejene også, så man alligevel ikke kommer hurtigere frem.

Kun ved kø på mere end ti kilometer giver det ifølge ADAC mening at forlade motorvejen.