Trafikkaos i København: 'Lad bilen stå'

30.000 løbeglade mennesker til DHL Stafetten og udsigt til, at FC København spiller sig i det forjættede land, giver tryk på vejnettet i og omkring Parken.

Det forudser Københavns Politi.

Og for første gang nogensinde melder 'løverne' oven i købet udsolgt til dagens kamp, hvorfor alle ingredienser til trafikalt kaos er til stede onsdag aften.

- Vi er opmærksomme på begge arrangementer, som nok må forventes at give nogle trafikale udfordringer i området. Vi kommer til at være til stede begge steder, så både motionisterne i Fælledparken og tilskuerne i Parken kan få sig en hyggelig aften, siger politiinspektør Peter Dahl til Ekstra Bladet.

Øster Allé på Østerbro vil være lukket for trafik onsdag, torsdag og fredag fra 18.30 - 20.30.

Lad bilen stå

Københavns Politi har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at de forventer, at onsdagens afgørende kvalifikationskamp komme til at forløbe ganske roligt uden for kridtstregerne.

- Det er ikke sådan en kamp, hvor vi ikke er helt oppe i det røde felt, men når der er tale om internationale kampe, så er vi til stede i et vist omfang, siger Peter Dahl

Med det sagt har politiet en opfordring til de mennesker, som enten skal deltage i det ene eller det andet arrangement.

- Skal man ind til Fælledparken eller Parken i aften, er det nok en god idé at lade bilen blive hjemme og i stedet springe på cyklen eller benytte offentlig transport, siger Peter Dahl.

Kampen i Parken skydes i gang klokken 21, mens de første deltager til DHL Staffetten løber klokken 18.05.

Ekstra Bladet følger desuden fodboldkampen både før, under og efter kampen.

