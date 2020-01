Trafikkaos i København

Opdateres klokken 07.22: Togene kører igen

Der er mange problemer på metro-linjerne mandag morgen.

I skrivende stund er der ingen togdrift mellem Københavns Lufthavn og Femøren.

Omkring klokken 7 holdt alle tog stille. Problemerne skyldtes et tog med en teknisk fejl på Lindevang station og signalproblemer på Kastrup og Femøren station.

Det skriver Metroselskabet på Twitter.

Så fik vi løst problemerne på Femøren og Kastrup. Vi kører derfor igen efter planen. Vi beklager de forsinkelser det har medført. https://t.co/3AxNDWuhEa — Trafikinformation (@MetroenKBH) January 13, 2020

Der er personale på sagen, der arbejder på at få det hele til at køre på skinner igen.

Tidligere var der ingen togdrift mellem Vanløse og Frederiksberg, men trafikken blev genoptaget, da et fejlramt tog blev kørt væk.

Fejlene og problemerne er på linjerne M1 og M2.

Cityringen M3, der åbnede 29. september, holder helt lukket fra 12. januar og to uger frem. Mens det ikke er muligt at køre med Cityringen, er Metroselskabet ved at teste den kommende metrostrækning M4, der skal køre mellem Nordhavn og Orientkaj.

Der er indsat metrobusser på Cityringens strækning i stedet.