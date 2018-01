Trafikkaos: Metrotog er for store til metroen

Under renoveringen af linje 6 i Napoli har man opdaget, at togene er for store til blive sænket ned på skinnerne

Efter fejlslagne projekter som leverancen til DSB's IC4-tog, letbanen i Aarhus og et forsinket københavnsk metrobyggeri, kommer italienerne nu til at smage egen medicin.

For nu har Metro-byggeriet af linje 6 i Napoli fået et stort problem. De nyindkøbte tog kan ikke blive sænket ned i undergrunden. Det skriver den italienske avis Corriere del Mezzogiorno.

Man må formode, at der er nogle italienske ingeniører, der har fået pastaen galt i halsen.

Linjen fra Fuorigrotta til Mergellina har været lukket siden 2013, da den skulle udvides. Det var planlagt, at de nye metrotog skulle rulle fra 2019, men det kommer ikke til at ske - i hvert fald ikke med de nyindkøbte tog. Togsættene, der er 39 meter lange, kan ikke sænkes ned på skinnerne.

Det eneste sted, hvor det er muligt at få togene ned på linjen er hullet kun 27 meter.

Det betyder, at banen skal køre med seks gamle togsæt med en længde på 25 meter. De blev bygget forud for VM i Fodbold i 1990. De 30 år gamle tog er dyre at holde i gang, og det er svært at finde reservedele.

Mamma mia!