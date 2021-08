Trafikkaos på verdenshavene: Vil påvirke julehandlen

Der er massive forsinkelser, lange køer ud for havne og udfordringer med leverancer for alle, der fragter varer til havs, lyder det fra dansk transport-gigant

Først ramte coronakrisen verdenshandlen.

Så blev den internationale skibsfart ramt af kaos, da containerskibet 'Ever Given' i foråret blokerede for verdens vigtigste handelsrute til havs, Suez-kanalen i Egypten.

Nu er der igen urolige tider forude for søfartshandlen, efter at Kina i begyndelsen af august har lukket for flere vigtige havne på grund af coronaudbrud.

Det har medført voldsomme forsinkelser, skriver Reuters. Op mod hvert tiende containerskib i verden ligger lige nu for anker, mens de venter på at komme i havn, viser Marinetraffic.com.

Senest lukkede Kina tidligere i august for én terminal på Ningbo-Zhoushan-havnen, der er den tredjestørste i verden. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Dominoeffekt

Hos den danske transport- og logistikgigant DSV ser man med alvor på den nuværende situation, som har været 'stabil skidt' de sidste mange måneder.

Det fortæller Anders Oldenborg Kristensen, der er direktør for DSV’s søfartsprodukt i Danmark:

- Det er en dominoeffekt af mange forskellige ting, vi ser nu. Vi har et marked, hvor buen er ekstremt spændt, så når der sker sådan nogle ting som i Suez-kanalen i foråret eller senere hen med Corona-nedlukninger af terminaler i den kæmpestore Yantian-havnen, tager det rigtig lang tid at komme på den anden side af.

- Lige pludselig åbner det igen, og det skaber en ketchup-effekt, som betyder, at man sejler fra den ene havn til den anden, hvor man skal ligge i kø. Så selv i et stabilt marked vil det tage mange måneder at komme tilbage fra.

Det kan potentielt også ramme de danske hylder frem mod julehandlen, vurderer DSV-direktøren:

- Det skal nok blive jul, og der skal nok komme vare på hylderne, men det bliver svært at få alle varer frem i tide. Det kan være specifikke elektronikvarer, som eksempelvis ikke kommer frem, hvor man så må vælge noget andet. Det bliver et faktum, men det betyder ikke, at man skal ud og hamstre nu.

Coronakrisen betyder ingen sejlads for mange containerskibe. Skibe på rad og række lå i april for anker ud for Long Beach-havnen i Los Angeles. Der er forsat trafikprop i slutningen af august. Foto: Lucy Nicholson/Ritzau Scanpix

Kæmpe efterspørgsel

Den første dominobrik begyndte allerede at falde for 18 måneder siden, forklarer Anders Oldenborg Kristensen:

- Det startede i februar 2020, hvor Kina fra den ene dag til den anden lukkede helt ned. Det betød, at skibe, der normalt sejler til Europa eller USA med 20.000 containere ombord, pludselig sejlede næsten tomme. Så lukkede verden ned i forskellige tempi, hvilket betød, at der måske kom containere i havn, men de kom ikke ud i rotation igen. Det skabte en kæmpe ubalance i markedet.

Diverse havne-nedlukninger i Kina krydret med forårets krise i Suez-kanalen har kun gjort presset større, men Anders Oldenborg Kristensen peger også på en anden årsag der har skabt det store efterslæb.

- Det var ingen, som havde forudset, at forbruget i slutningen af 2020 ville stige så markant især på det nordamerikanske marked, hvor forbruget steg med 30 procent. Folk kunne ikke tage ud at spise eller i biografen, så man købte en sofa eller andet nyt til huset. Den stigning har ikke hjulpet på ubalancen i markedet, siger han.

To års forsinkelser

Ifølge Jason Chiang fra Ocean Shipping Consultants vil den globale shippingindustri sandsynligvis være hårdt ramt de næste måneder.

Krisen kan potentiel forsinke vareleverancer helt frem til 2023, har han tidligere fortalt til BBC:

- Vi forventer ikke at se nogen ny skibskapacitet før to år nede ad vejen. Så alt mellem nu og to år frem vil afhænge af, hvordan pandemien udvikler sig.

DSV tjener blandt andet penge på at transportere vare til søs ved at booke sig ind på containerskibe hos eksempelvis Mærsk.

Her har Ekstra Bladet forgæves forsøgt at få en kommentar fra.