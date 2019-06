Trafikkaos ved Roskilde Festival: 1183 bøder til fartsyndere

Startskuddet til årets Roskilde Festival lyder i dag, og det er selvfølgelig ikke uden trafikale problemer.

Midt- og Vestsjællands Politi advarer mod kaos på Holbækmotorvejen, der er tæt pakket i svinget før afkørsel 12. Biler hober sig angiveligt op i nødsporet for at komme af motorvejen.

Beskeden fra myndighederne er derfor klar: Find alternative ruter, hvis det er muligt.

Bøderegn

Næsten 1200 bilister kan desuden se frem til at modtage et billede af dem selv i deres e-boks, da de ikke kunne holde sig inden for motorvejens fartgrænse, der i dagens anledning er reduceret til 80 kilometer i timen.

- I forhold til at vi har varslet, at vi ville være herude, er det overraskende mange, der ikke har opdaget det, siger Camilla Schouw Broholm, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi har selvfølgelig været derude i seks en halv time, så det er jo også længe.

Dagens hurtigste bilist blev blitzet med svimlende 132 kilometer i timen. Da godt 13.000 biler har været forbi politiets fotovogn, er det næsten ti procent, der er røget i fartfælden.

- Vi vil hellere have, at man sætter hastigheden ned, end at vi skal tage et billede, siger Camilla Schouw Broholm.