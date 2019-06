Trafikkaos ved Roskilde Festival: Biler i nødsporet

FÆRDSEL, ROSKILDE FESTIVAL: Der begynder at være pakket på HolbækMTV før afk. 12. Biler hober sig op i nødsporet. Flere, der skal køre fra, ser det dog for sent, og de forsøger at presse sig ind fra 1. vognbane. Det skaber opbremsning og farlige situationer. #politidk #RF19