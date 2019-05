Trafikprop på Mount Everest: To bjergbestigere døde

Ud på natten torsdag nåede den danske bjergbestiger Rasmus Kragh toppen af verdens højeste bjerg - Mount Everest - uden brug af kunstig ilt.

Dansker når toppen af Mount Everest uden kunstig ilt

Men umiddelbart før den 30-årige jyde fra Skive gennemførte den utrolige bedrift som den første dansker nogensinde indtraf en tragedie på det 8848 meter høje bjerg i Himalaya.

To 55-årige omkom nemlig på vej mod toppen. Det skriver flere internationale medier, herunder New York Times og The Independent.

Kø på hele vejen mod toppen af Mount Everest. Foto: Ritzau Scanpix

De to personer, en amerikaner og en inder, faldt om tæt på toppen af verdens mest berømte tinde. De medrejsende sherpaer forsøgte efterfølgende at genoplive de to, men forgæves.

Den erfarne, amerikanske bjergbestiger, Donald Lynn Cash, døde på vej ned ad bjerget, mens den indiske kvinde ved navn Anjali Kulkarn led samme skæbne.

De tragiske hændelser var blandt andet skabt af en hidtil uset trafikprop tæt på toppen. Vejrforholdene var onsdag så gode, at cirka 200 bjergbestigere valgte at søge mod toppen. Mangel på nok ilt i de timer, hvor flere hundrede var fanget i kø, blev for meget for den indiske kvinde.

- Hun var nødt til at vente i lang tid for at nå toppen og komme ned igen. Hun kunne ikke gå selv og døde, da sherpaguiderne bragte hende ned, siger hendes tur-organisator Thupden Sherpa til Mumbai Mirror.

De mange mennesker var i fare for at lide under iltmangel og forfrysninger i de op mod to timer, som flere af dem brugte på at vente i kø.

- Jeg har set vovehalse på bjerget før, men ikke så mange mennesker på én gang. Det kunne have endt i en reel katastrofe, fortæller Nirmal Purja, som tog fotos af den lange kø på vej mod bjergets top, til New York Times.

Det anslås, at op mod 300 mennesker i tidens løb har mistet livet på Mount Everest.

Tidligere i maj sendte myndighederne i Nepal et hold af bjergbestigende skraldemænd op for at fjerne mindst fire lig, som spredte skræk og rædsel for de klatrere, der hver eneste dag forsøger at nå toppen af det mytiske bjerg.

I 2017 har danske Rasmus Kragh fortalt, hvordan han så hele syv liv på Mount Everest, da han forgæves forsøgte at bestige bjerget uden ilt.