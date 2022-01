Trafikråd: Tiltag med flere stærekasser kan ikke stå alene

Det er glædeligt, at der potentielt kan være flere stærekasser på vej til de danske veje, mener Rådet for Sikker Trafik.

Det siger direktør Mogens Kjærgaard Møller, efter at transportminister Benny Engelbrecht (S) åbner for flere stærekasser.

Det sker i Jyllands-Posten efter et forsøg med 20 stærekasser, der i tre år har stået på 11 udvalgte steder i Danmark.

Det har sænket farten med ti kilometer i timen i snit, og det får både ministeren og Venstre til at argumentere for flere stærekasser.

Det kan dog ikke stå alene, siger trafikrådets direktør, Mogens Kjærgaard Møller.

- Der er ingen tvivl om, at vi også har behov for noget uforudsigelighed i vores trafikkontrol, siger han og peger på fotovognene.

- De kan bevæge sig rundt, og dermed er der også en uforudsigelighed, i forhold til hvor du kan møde en kontrol.

Derudover er der ifølge direktøren også vigtigt at have politi på vejene.

- Det er flere ting, der spiller ind. Vores kampagner kan gøre en del, men vi må også have kontrol derude, siger Mogens Kjærgaard Møller.

I oktober viste en undersøgelse lavet for trafikrådet, at syv ud af ti bilister ønsker mere fartkontrol. Den blev lavet blandt 5023 bilister.

Om det ender med, at der kommer flere stærekasser, afhænger af forhandlinger imellem partierne bag infrastrukturaftalen.

Det er minister Benny Engelbrechts ambition at komme i gang med flere stærekasser i løbet af 2022, siger han til Jyllands-Posten.

- Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi skal lave flere kontroller, men om hvor mange flere vi skal lave. Og om vi skal lave det som punktkontroller eller strækningskontroller, uddyber han til Ritzau.

Flere stærekasser kan ifølge Mogens Kjærgaard Møller fra Rådet for Sikker Trafik forhåbentligt betyde en bedre trafikkultur.

- Nogle af dem, der har lidt svært ved at holde speeder-foden i ro, kan blive mindet om, at det ikke er mødet at komme frem.

- Det er ualmindeligt lidt, man vinder på at køre meget hurtigere. En stærekasse kan godt hjælpe til, at der er flere, der kommer sikkert og godt hjem, siger han.