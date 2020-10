Trafikstyrelsen: Alle flyrejser skal være refunderet senest 1. december

Her er de billigste tilbud i efterårsferien

Ekstra Bladet har spurgt rejseekspert Mike Dejworek finde de mest spændende tilbud til 'åbne' destinationer.

- Lad os starte med de klassiske charterferier til sol- og stranddestinationer. Det er selvfølgelig lidt udfordrende, at en af danskernes mest populære (og solsikre) efterårsdestinationer - De Kanariske Øer - samt hele Spanien, er landet på Udenrigsministeriets orange liste. Men der findes alligevel et par alternativer, siger Mike Dejworek og fortsætter:

20 procent billigere end sidste år

- Destinationen med nogle af de bedste tilbud lige nu er Portugals Algarvekyst. Her kan man i midten af oktober forvente temperaturer omkring 20 til 25 grader og masser af solskinstimer. Her er jeg faldet over flere gode tilbud - blandt andet to virkelig gode tilbud og ca. 20 procent billigere, end hvad man skulle give sidste år for en lignende rejse, fortæller Mike Dejworek.

En uge på et meget anmelderrost 3* hotel (4,5 ud af 5 på TripAdvisor) til 2783 kr. pr. person (med afrejse d. 11.10.)

Eller et lækkert 4* familieresort til 2943 kr. pr. person

Den italienske 'bold'

- Et lidt overset efterårsrejsemål er Sicilien. Middelhavets største ø er nemlig også en forholdsvis solsikker destination i uge 42. Her kan man også forvente masser af sol og omkring 20 til 25 grader.

Her er tilbuddet til et moderne 4* hotel til 3425 kr. ved to personer

Det lugter lidt af kanarieøerne

- Madeira er også et godt bud, hvis man trænger til sol og varme. Øen, som tilhører Portugal, ligger ca. 500 km nord for De Kanariske Øer i Atlanterhavet, og vejret om efteråret kan også sammenlignes med det, man kender fra den spanske øgruppe mod syd.

Her kan du få en uge på et superlækkert 4* hotel til lidt over 4000 kr. pr. person

Den sikre lige nu

- Grækenland er nok den mest populære destination i dette efterår, og det kan også ses, når man kigger på priserne. Især de solsikre øer Kreta og Rhodos er noget dyrere sammenlignet med ovenstående tilbud. Prisniveauet ligger på omkring 4-5000 kr. pr. person og op, hvis man vil have et hotel med en god standard, siger Mike Dejworek, som har fundet et par eksempler, hvis du er til mousaka, tzatziki og iskold retsina.

Flot 4* resort på Kreta til 4495 kr. pr. person

3,5* på Rhodos med all-inclusive til 4645 kr. Pr. person

Billige fly på egen hånd

Hvis man selv sammensætter sin rejse lige nu, er det meget vigtigt, at man tjekker vilkårene af sin rejseforsikring grundigt, inden man bestiller, da det ikke er alle, der dækker aflysninger, hvis rejsedestinationen går fra gul til orange i Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Derudover kan det være en god idé at holde sig opdateret mht. smittesituationen (et land må ikke have flere end 30 tilfælde pr. uge pr. 100.000 indbyggere) i de forskellige europæiske lande. SSI udkommer med en opdatering én gang om ugen her. Så kan man i hvert fald hurtigt danne sig en overblik, hvor tæt eller langt fra ovennævnte grænse et land ligger.

- Ud over de klassiske charterferier kan man lige nu finde rigtige mange billige fly til forskellige spændende destinationer i Europa. Her er mange rejsemål omkring 20 til 30 procent billigere end sidste år, fortæller Mike Dejworek og fortsætter:

- Et af de lande med mange billige flybilletter lige nu er Italien. Her kan du finde afgange til både Milano, Napoli, Rom og Venedig til omkring 500-800 kr. i uge 42.

- Et andet skarpt tilbud kan lige nu findes til Thessaloniki i Grækenland. Her kan man finde fly fra København til lidt over 500 kr. i uge 42. Her byder især regionen Halkidiki på masser af skønne strande og temperaturer på 20+ grader.

- Hvis det ikke behøver at være en strandferie, så findes der også billige afgange fra både Billund og København til hhv. London, Prag og Wien, hvor man kan finde billetter til omkring 400–600 kr. for en returbillet.

Et par generelle råd til billige ferier

Tjek rejsehjemmesider for tilbud hver dag - efter nogen øvelse vil du opdage markedsmønstre, som giver dig rutine i, hvornår det bedst kan betale sig at rejse.



Vær fleksibel med både destination og dato - tjek plus-minus to-tre dage for at finde billigste pris. Det er oftest billigere at flyve torsdag frem for lørdag.



Tjek, om du kan få rejsen billigere ved at søge direkte hos flyselskabet.



Flyv fra andre lufthavne. Der kan være penge at spare ved at flyve fra Malmø, Gøteborg og Hamborg.



Søg på hoteller på destinationen - f.eks. via Trivago og hotels.com. Dobbelttjek pris på hotellets egen hjemmeside.



Gå ikke lige så meget op i hotelstjerner som almindelige menneskers anmeldelser anmeldelser på f.eks. Trustpilot og Tripadvisor.



Opret en mail-adresse kun til nyhedsbreve - så er du altid den første, som får besked, når et selskab holder udsalg el. lign.

Mike Dejworek lever i sit firma rejsespejder.dk af at finkæmme markedet for de bedste tilbud. Han giver gode råd til Ekstra Bladets læsere om ferier i efterårsferien. Foto: Privat