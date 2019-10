Trafiktal styrtdykker på nyåbnet bro

Dugfriske trafiktal for Kronprinsesse Marys Bro viser, at den samlede mængde trafik er faldet, siden broen åbnede for en måned siden

De nyeste trafiktal fra Kronprinsesse Marys Bro i Frederikssund viser, at den samlede mængde bilister, der dagligt krydser broen, er faldet.

Det skriver TV2 Lorry.

Allerede i dagene efter åbningen for en måned siden stod det klart, at antallet af bilister på broen var langt fra Vejdirektoratets målsætning om 11.900 krydsende bilister per dag.

Kun 4200 bilister tog dagen efter åbningen en tur på den omdiskuterede og længe ventede betalingsbro over Roskilde Fjord.

Siden da er det kun gået ned ad bakke for antallet af bilister, som bruger den nye bro.

I uge 40 - ugen efter åbningen - krydsede 3702 bilister dagligt broen, mens der i uge 43 kun var 2662 bilister, der hver dag kørte over den nye fjordforbindelse.

En forskel på 1040 bilister.

- Det vidner jo om, at det går næsten værre for trafiktallet, end vi havde turde håbe på.

- Der er ikke ret mange, der vælger at betale for at køre over broen, siger Kenneth Jensen (S), som er medlem af styregruppen i den kritiske organisation 'Broafgit-nejtak' og byrådsmedlem i Frederikssund Kommune, til TV2 Lorry.

Det koster 14 kroner for bilister at krydse Kronprinsesse Marys Bro. Foto: Jens Dresling

Mens den samlede trafik på den nye bro falder, ser det anderledes jævnt ud på den noget ældre Kronprins Frederiks Bro, der også krydser fjorden.

Her er forventningen, at trafikmængden på sigt vil falde, men noget tyder på, at det tager tid, at tage en ny bro til sig for Frederikssund-borgerne.

Mens trafiktallet for Kronprins Frederiks Bro faldt i de første to uger efter åbningen af den nye bro, gik trafiktallet igen opad i uge 43.

Broen har været stærkt omdiskuteret, især fordi borgerne skal betale for at køre over den.

TV2 Lorry har derudover blandt andet fortalt, hvordan borgere i Frederikssund Kommune kan se frem til en ekstraregning på blandt andet tømning af affald, da køreturen for renovationsfirmaet Marius Pedersen A/S er blevet fordyret af betalingsbroen.