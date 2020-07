Tragisk syn på dansk strand

- De er sandsynligvis druknet, da det jo er et pattedyr, som skal op og have luft. Så de er druknet, når de er blevet fanget i fiskernes net, lyder vurderingen fra havbiolog

Ni døde marsvin er skyllet op på stranden ved Skiveren syd for Skagen.

Havbiolog og akvarieassistent ved Nordsøens Ocenarium, Annika Toth, var en af dem, der var med til at finde de mange døde dyr.

- De blev fundet med få 100-meters mellemrum på to-kilometers strækning, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Det er meget tragisk. Nogle af dem er unger, andre er fra sidste år, mens flere var voksne.

Annika Toth var med til at finde de mange døde marsvin. Foto: Annika Toth

Mærker efter net

Hun fortæller, at flere af dem havde mærker efter fiskenet, mens andre var i sådan en grad af forrådnelse, at de ikke er værd at undersøge.

- De er sandsynligvis druknet, da det jo er et pattedyr, som skal op og have luft. Så de er druknet, når de er blevet fanget i fiskernes net.

Faktisk er det ikke usædvanligt, at marsvin bliver fanget i net og drukner. Dog er det usædvanligt, at der skylder ni styks op på stranden.

- Vinden har nok har en stor indvirkning på det. Normalt synker de til bunds og bliver spist af hajer eller lignende, men vinden kan have skubbet dem i land, siger Annika Toth.

Det vides ikke præcist, hvor mange marsvin der bliver dræbt er fiskernes net, men nogle rapporter anslår, at det i Danmark kan være op mod 4000 årligt.

Marsvinene, der blev fundet ved Skiveren, er nu flyttet til Nordsøens Ocenarium, hvor de er blevet frosset ned. Her skal de obduceres for, at man kan fastslå, hvordan de er døde.