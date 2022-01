Tragisk udvikling: Sjælden næbhval er formentlig død

En sjælden næbhval, som de seneste dage har befundet sig i Kolding Fjord, er med stor sandsynlighed død.

Det siger Jørn Chemnitz, der er naturvejleder ved naturskolen i Kolding, til TV SYD.

- Min vurdering er, at hvalen er død, siger han til mediet, mens han står tæt på hvalen.

Tirsdag eftermiddag lå hvalen halvanden meter ude. Onsdag har den rykket sig tættere på land og ligger nu på en dybde på omkring 80 centimeter vand.

Den har onsdag formiddag ligget stille i over 20 minutter med åndehullet over vand. Også naturvejleder hos Naturpark Lillebælt Birgitte Andresen vurderer derfor, at historien om hvalen formentlig har nået en trist afslutning.

- Jeg tror ikke på, at den svømmer ud igen, siger hun til TV SYD.

Marinebiolog fortæller, at hvalen højst sandsynligt havde fundet vej til Kolding for at lægge sig til at dø.

Sjælden hval

Der er tale om en såkaldt nordlig døgling, der hører til familien af næbhvaler.

Nordlig døgling lever først og fremmest i Nordatlanten og hører således ikke hjemme i danske farvande.

Det er uvist, hvorfor den har fundet vej til danske breddegrader. Det forklarede museumsinspektør Charlotte Bie Thøstesen ved Fiskeri- og Søfartsmuseet tirsdag.

- Det kan have meget med tilfældigheder at gøre, at den har forvildet sig hertil. Det kan også være, at den er syg og svækket og har lagt sig til at dø, sagde hun.

Museumsinspektøren var mest af den opfattelse, at hvalen formentlig er døende. Og det tyder meget altså på, at den nu er.

Tirsdag eftermiddag valfartede adskillige nysgerrige børn og voksne til fjorden for at se det sjældne syn af hvalen.

