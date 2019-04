Tragisk ulykke: Andrea tog selfie og døde

En 20-årig amerikansk kvinde tog et for langt skridt, da hun prøvede at tage et selfie.

Kvinden faldt 30 meter ned fra klippeskrænt og døde.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt New York Post.

Andrea Norton blev kun 20 år gammel. Foto: Briar Cliff University

Andrea Norton var studerende på det amerikanske universitet Briar Cliff University, som ligger i delstaten Iowa. Her bedrev hun tiden med at studere miljøvidenskab og gå lange ture i de smukke omgivelser ved Hawksbill Crag, som byder på storslåede skovarealer, bjerge og klipper.

Som så mange gange før tog hun en lang vandretur med sine venner. Det skulle vise sig at blive den sidste.

Da gruppen af de unge mennesker nåede en klippeskråning, valgte Andrea Norton at tage et skæbnesvangert selfie.

Til vennernes store chok mistede Andrea Norton balancen og styrtede 30 meter ned og døde på stedet.

Stor sorg

Briar Cliff University er forfærdet over, at de har mistet en af deres studerende. Universitetet vil derfor opstille et mindesmærke for at ære hende.

Ifølge den unge amerikanske kvindes nekrolog fremgår det, at:

'Andrea havde en stor kærlighed til vores planet, og hun havde dedikeret sin tid til at gøre alt for at bevare den'.

Andrea Norton efterlader sine forældre og bror.