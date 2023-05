Tragisk ulykke: Familiefar dræbt mens han hjalp ænder krydse vejen

En mand fra Californien gjorde dagens gode gerning, da han hjalp en familie af ænder med at krydse vejen. En gerning, der endte fatalt for ham

I vejkanten ligger der nu blomster og gummiænder til minde om den amerikanske familiefar.

På en trafikeret vej lidt uden for Sacramento hoppede han ud af sin bil med hans børn i for at hjælpe en familie af ænder over vejen.

Til klapsalver fra de forbipasserende hjalp han ællingerne over den høje kantsten, men på vej tilbage til bilen blev han pludselig ramt af en bil og blev dræbt på stedet.

Det skriver New York Post, der har snakket med flere øjenvidner.

17-årig bag rattet

En af dem er en 12-årig dreng, der tog billeder af manden, mens han hjalp ænderne over vejen.

- Jeg så ikke, da bilen ramte ham. Men jeg husker lyden og så ham komme flyvende gennem krydset. Hans sko og sokker var lige foran vores bil, fortæller drengen.

Drengens mor sprang efterfølgende ud af bilen for at trøste mandens børn, der netop havde overværet deres far blive kørt ned.

Politiet efterforsker nu den tragiske hændelse, og føreren af bilen, der dræbte manden, en 17-årig pige, samarbejder med politiet.

Hun er ikke sigtet, og politiet formoder ikke, at hun var påvirket i ulykkesøjeblikket.