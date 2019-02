Tragisk ulykke: Giraf dør i zoo

Kansas City Zoo, som ligger i den amerikanske delstat Missouri, sørger over tabet af deres giraf, som omkom under tragiske omstændigheder i sin stald onsdag morgen.

Det bekræfter Kansas Zoo på deres Facebook.

Giraffen hed Hamisi, og den var højt elsket af sine dyrepassere og besøgende. Men onsdag skete der noget forfærdeligt.

Den voksne giraf befandt sig inde i sin stald, da dens lange hals pludselig sad fast i lågen, hvor dyrepasserne gav den mad fra. I panik begyndte Hamisi voldsomt at bevæge sig fra side til side, som medførte, at dens nakke brækkede.

Hamisi faldt om og døde på stedet.

- Det er svært at forstå, at sådan noget kan ske. Vi har i 24 år haft dyr i vores zoologisk have, og vi har aldrig oplevet noget lignende, fortæller Sean Putney, som arbejder på stedet, til den lokale medie The Kansas City Star.

Kansas City Zoo har nu kun fire giraffer tilbage, og nu vil personalet tjekke alle deres stalde, så ulykken aldrig skal gentage sig igen.

- Det er slet ikke acceptabelt. Vi anerkender, at sådan noget aldrig skulle være sket, siger Sean Putney.

Hamisi blev ni år gammel og var far til to små giraffer.