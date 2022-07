Tragisk ulykke: Hul i pool opslugte mand

Under et poolparty i Israel åbnede der sig et synkehul i poolen. En af festdeltagerne døde, da han blev suget ned i hullet

Festlighederne stoppede brat for gæsterne til en firmafest i Karmei Yosef i det centrale Israel torsdag eftermiddag.

Hvad, der skulle have været en glad dag med poolparty og drinks, blev pludselig dødsens alvorligt.

Pludselig gav bunden i poolen nemlig efter, og mobiloptagelser viser, hvordan både mennesker og oppustelige badelegetøj blev suget med vandet og ned i hullet på bunden af poolen.

Det skriver blandt andre BBC og Times of Israel.

Videoerne viser også en mand, der går tæt på for at kigge ned i hullet, glide baglæns, men han når at rejse sig og undgår med nød og næppe også at blive trukket med ned.

- Jeg så to personer, der bare forsvandt, fortæller et vidne.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

Annonce:

13 meter dybt

Omkring seks af de 50 festdeltagere var i poolen, da ulykken skete. Vandstanden begyndte at falde, og få sekunder efter faldt jorden sammen. To personer blev trukket med ned.

En 34-årig mand lykkedes med at flygte op af hullet med lettere kvæstelser, men for en 32-årig mand var udfaldet fatalt.

Hullet, han blev suget ned i, var 13 meter dybt, og han blev først fundet fire timer efter, han forsvandt.

Der blev udført en kompliceret redningsaktion, hvor der forinden blandt andet blev filmet under jorden med kameraer påsat hjelme.

Ejerne af villaen, hvor festen blev holdt er et par i 60'erne. De er nu blevet sigtet, mistænkt for at have bygget poolen uden tilladelse og i et område med kendte infrastrukturproblemer.