Tragisk ulykke på verdens største krydstogtsskib

Et af havets tragedier har ramt verdens største krydstogtsskib, 'Wonders of the Seas'.

Tirsdag faldt en 19-årig mand nemlig over bord fra det enorme luksusskib, og han er endnu ikke blevet fundet.

Det skriver CNN.

Kritiserer myndighederne

Den 19-årige Sigmund Ropich var om bord på skibet, der er ejet af selskabet Royal Carribean, om som var på vej ud på et syv dage langt krydstogt i Caribien.

Rejsen startede i havnen Port Canaveral i Florida søndag den 27. august, og få dage efter faldt den 19-årige over bord.

Det er endnu uvist, hvordan det skete. Familien til den forsvundne Sigmund Ropich håber fortsat på at få ham hjem, mens de kritiserer den cubanske kystvagt for at handle for langsomt.

- Vi vil bare gerne have vores bror hjem. Det tager for lang tid, og de fortæller os nærmest ingenting, siger den 19-åriges søster, Savannah Ropich, til CNN.

Ifølge Royal Carribean iværksatte skibets mandskab en eftersøgning, så snart de fik meldingen om, at den 19-årige var faldet over bord.