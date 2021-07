Trak LGBT-venlig reklame tilbage: Nu vælter kritikken ind

Den russiske supermarkedskæde VkusVill er havnet i strid modvind på sociale medier.

Det sker, efter at VkusVill bragte en reklame, der skulle portrættere nogle af kædens reelle kunder: En familie bestående af mor, mor og to døtre.

Reklamen betød, at både VkusVills og familiens private sociale medier blev oversvømmet med dødstrusler fra konservative grupper - og søndag bragte supermarkedskæden, der sælger økologiske varer til russerne, så en undskyldning.

Det fik dog ikke stormen til at ride af - tværtimod. I stedet kommer kritikken nu fra den modsatte fløj.

Det skriver The Moscow Times og The Guardian.

'Pres hele livet'

I undskyldningen skrev VkusVills grundlægger Andrei Krivenko, at reklamen var en 'fejltagelse, der var resultatet af individuelle ansattes uprofessionalisme'.

Reklamen 'sårede følelserne hos en lang række af vores kunder, ansatte, partnere og leverandører,' lød det videre.

Dén undskyldning fik dog kritikken til at vælte ind fra den modsatte fløj:

'Medlemmer af LGBT-miljøet har været under pres fra et homofobisk samfund hele deres liv, og VkusVill kunne ikke klare det i et par dage,' lød det blandt andet fra en russisk Twitter-bruger.

'Propaganda'

Da reklamen blev publiceret, blev den ledsaget af en 18+-mærkning, idet Rusland i 2013 forbød såkaldt 'homoseksuel propaganda' mod mindreårige.

Ifølge The Moscow Times mente supermarkedskæden ligefrem, at det ville være 'hyklerisk', hvis man undlod at lade LGBT-familien optræde i reklamen, da reklamen blev publiceret.

The Guardian har forsøgt at afklare, hvorvidt supermarkedskæden har været udsat for et politisk pres, siden reklamen nu er blevet fjernet og undskyldt, men kæden har ikke ønsket at svare på spørgsmål fra mediet.

Tidligere i år ønskede en russisk anklager at forbyde en række reklamer fra mærket Dolce&Gabbana, idet reklamerne forestillede par af samme køn, der kyssede.