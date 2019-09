Transkønnet mand fødte sin søn: Fucking forfærdeligt at være gravid

I 2016 besluttede transkønnede Freddy McConnell fra England sig for, at han ville have et barn. Siden da er han blevet fulgt af et tv-hold, der har dokumenteret den 32-årige brites rejse mod at blive far.

Dokumentaren 'Seahorse: The Dad Who Gave Birth', havde premiere hos BBC tirsdag, og giver et unikt indblik i 32-årige Freddy McConnells graviditet.

Freddy McConnell beholdt sin livmoder, da han påbegyndte sin forvandling til mand. På den måde kunne han stadig blive gravid, og dokumentaren viser, hvordan han opgiver sin testosteron-behandling i håbet om at få et barn.

Et par måneder inde i sin graviditet taler Freddy McConnell ærligt omkring følelsen af at bære på et barn i maven.

- Hvis alle mænd blev gravide, ville graviditet blive taget så meget mere alvorligt og talt om, lyder det, fra den 32-årige, der fortsætter:

-Fuck, det er fucking forfærdeligt. Hvis mænd skulle igennem det her, ville vi aldrig høre om andet.

Vænnede sig ikke til kameraet

Efter andet forsøg på at blive gravid med en sæddonor lykkes det for Freddy McConnell. Han fortæller i dokumentaren, at han ikke havde regnet med, at det ville være så hårdt at blive fulgt af et kamera.

- Jeg tror, jeg totalt undervurderede det svære ved at være på kamara og blive filmet meget. Jeg kan huske, at jeg tænkte, 'det her er virkelig mærkeligt, jeg vænner mig til det', men jeg vænnede mig aldrig til det.

- Den her film handler om mig, der får en baby. Men det, jeg føler, jeg gennemgår, er ikke en graviditet eller at få en baby, det er et meget mere fundamentalt tab af mig selv, siger Freddy McConnell.

Også instruktøren bag 'Seahorse: The Dad Who Gave Birth', Jeanie Finlay, havde sine følelsesmæssige udfordringer ved at lave dokumentaren.

- Det er den mest udfordrende film, jeg har lavet. Det var et emotionelt maraton. Jeg tror ikke, at nogen havde indset, at den kønsdysfori, som Freddy følte, ville være så svær, siger instruktøren til The Guardian.

Dokumentaren viser Freddy McConnell føde sit barn. Derefter følger de næste udfordringer, da det viser sig, at loven kun vil anerkende ham som barnets mor.

Han har nu taget sagen hele vejen til højesteretten, og hvis han vinder, bliver hans søn det første barn i England, som i lovmæssig forstand ikke har en mor.