Transportminister væver med garanti for tidsplan

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har svært ved at formulere en hel klar garanti for, at de nye eltog kommer i drift til tiden

Selvom planen er klar for leveringen af de nye eltog fra franske Alstom, kan projektet med at få dem på skinner blive stærkt forsinket.

For mens transportminister Benny Engelbrecht (S) var kæk, da det kom til leveringen af eltog fra Siemens, væver han, når det kommer til den nye ordre.

Baggrunden er, at Banedanmark lige nu er i gang med to kæmpeprojekter. Den ene del handler om, at der skal laves nye signaler til hele banenettet. Projektet har været stærkt forsinket, og samtidig har man valgt, at elektrificeringen af banenettet først bliver helt gennemført, når signalprogrammet er på plads.

Ligesom med puslespil

Derfor står DSB i en situation, hvor togene godt kan blive leveret, men hvor banenettet ikke er klar til at sætte dem på skinner.

- Der er intet, som tyder på, at Banedanmark er færdig til tiden. Hvor sikkert er det, at disse tog kommer til at køre til tiden?

- Der er heldigvis allerede strækninger, som er elektrificeret. Når toget kommer, kan man også sætte dem i kraft, siger Benny Engelbrecht.

- Det er ligesom med et puslespil: Brikkerne skal passe sammen. Derfor er der en vis risiko, og derfor er vi også nødt til at insistere på, at det er det, som må være førsteprioriteten: at vi kommer i mål med, at disse tog kommer ud at rulle på skinnerne. De skal ikke kun køre til Esbjerg og Sønderjylland. De skal også kunne køre til Aarhus og Nordjylland. Det er en afgørende forudsætning.

Benny Engelbrecht fortæller i videoen her om de nye toge.

- Så hvor sikkert er det, at disse tog kommer ud at køre i forhold til den plan, der er lagt?

Tryg

- Man ved jo aldrig, om der kommer en coronakrise eller andet, som gør, at de bliver forsinket. Med det in mente er jeg ret tryg ved, at man kan leve op til leveringen.

- På grund af signalprogrammet og elektrificeringen lyder det ikke til, at du vil garantere, at disse tog vil køre til tiden?

- Jeg er ret tryg ved, at vi godt kan få dette til at spille sammen. Men det er også klart, at hvis vi kommer med alle mulige andre ønsker til jernbanen, som vi vil have presset foran, kan det give udfordringer. Derfor må vi insistere på, at der skal fuld fokus på disse tre elementer: at få signalsystemet til at virke, at få elektrificeringen til at virke - og at få de nye tog ud at rulle. Og først der kan vi gå ind og lave andre justeringer. Ellers får vi ikke det optimale ud af disse enorme investeringer.

Det første tog leveres i 2024, og det sidste leveres i 2029 - ifølge planen.