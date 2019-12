Traume-flygtninge bliver sendt i arbejde

Venstre: Kommunerne svigter

Det var Lars Løkkes (V) regering, der fik forhandlet den aftale på plads, som i dag betyder, at langt flere nytilkomne flygtninge erklæres jobparate.

Mads Fuglede, der er partiets udlændinge- og integrationsordfører har forholdt sig til eksperternes kritik.

- Jeg er ikke i tvivl om, at der er traumatiserede flygtninge, som erklæres jobparate, selvom de reelt ikke er jobparate. Men vi hører også fra eksperter, at det er godt at stille krav til flygtninge, selvom de har traumer – så længe de samtidig hjælpes for deres traumer. Jeg har derfor svært ved at følge kritikken, siger han.

- En ny rapport viser, at kommunerne ofte ikke overholder fristerne, når det kommer til at sende denne gruppe borgere ud i aktivering. Kan det være fordi, de er erklæret jobparate uden reelt at være klar til at deltage i den slags virksomhedsrettede indsatser?

- Nej, det tror jeg ikke.

- Jeg tror, kommunerne svigter os på det her område, når de ikke sender folk i aktivering. Der er en række tilbud, hvor man kan aktivere borgerne på en skånsom måde, så når kommunerne ikke benytter dem, er det et svigt.

- Hvad mener du med, at kommunerne svigter?

- Der er en række tilbud i landet, som kommunerne kan benytte. For eksempel har vi en rehabiliteringsklinik og et traumecenter, som er nogen af de bedste i verden på det her område, og vi har aktivitetshuse, som er dygtige til at få folk i arbejde. Jeg besøgte Huset Venture i Ballerup den anden dag, og der har de en succesrate på over 80 procent. Men det kræver, at kommunen sætter ressourcer af og prioriterer området. Det er helt sikkert ikke løsningen bare at lade stå til, som nogle kommuner gør.

- Er kommunerne klædt ordentlig på til denne gruppe borgere?

- Ikke altid. Og det er et kæmpe problem, at disse mennesker møder mennesker på jobcenteret, som slet ikke er klædt på til at håndtere traumer, men vi har faktisk viden og erfaring i landet, som de enkelte kommuner kan trække på, hvis de vil.

- Er kommunerne gode nok til at trække på det?

- Nej. De trækker netop på det i alt for ringe grad, og det betyder, at vi ser forløb, der ikke er tilfredsstillende.