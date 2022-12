Travleste år nogensinde for dyrenes beredskab

Det har været et travlt år for Dyrenes Beskyttelses vagtcentral 1812.

Faktisk så travlt, at vagtcentralen har modtaget flere end 30.000 opkald, som er ført til udrykning.

Det er et rekordstort antal, skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

- Det har været det travleste år for vores beredskab nogensinde.

- Vores oplevelse er, at danskerne er blevet mere opmærksomme og bedre til at vurdere, når et dyr trænger til hjælp. Samtidig med at vi er mere på vejene og besøger hinanden oftere end under nedlukningerne og restriktionerne, siger Yvonne Johansen, dyreværnschef hos Dyrenes Beskyttelse.



Selvom dyrenes vagtcentral behandlede færre dyr i 2022 sammenlignet med året før, har vagtcentralen haft større brug for beredskabet - hele otte procent mere.

Derfor har der været ekstra travlt hos de mange frivillige, dyrereddere, skytter og hundeførere.