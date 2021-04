Travlhed på skadestuen: Advarer mod trampoliner

Strålende solskin, havetrampoliner og forårskåde børn og unge er ofte en uheldig kombination, og det mærker man år efter år på landets skadestuer.

Antallet af skader i den forgangne, solrige weekend er ikke gjort op, men der er ingen tvivl om, at 2021 ikke vil være en undtagelse. Det siger Klaus Børch, der er ledende overlæge på børne- og ungeafdelingen på Hvidovre Hospital.

Leg på løbehjul, rulleskøjter, skateboard og havetrampoliner fører ofte til brækkede lemmer og hjernerystelser, men mange uheld på trampoliner kan undgås med simple forholdsregler, siger Børch.

- Der er et betydeligt antal skader på havetrampoliner hvert år, og vi ved hvert år, at de begynder at komme, når vejret bliver godt, siger Børch.

En ad gangen

- Jeg vil anbefale, at man kun er én person på trampolinen ad gangen. Mange skader opstår, fordi man er flere sammen på trampolinen, og så er det meget let at falde over hinanden og støde ind i hinanden.

- Der er også den fare, at trampolindugen faktisk kan være hård som et betongulv, hvis man er på vej ned, og trampolindugen er på vej op, fordi en anden person hopper i utakt.

Børch understreger, at der blandt professionelle trampolinspringere netop er stor opmærksomhed på faren ved at være to på en trampolin samtidig.

- Noget, der er virkelig godt, når det gælder havetrampoliner, er de sikkerhedsnet, som flere og flere anskaffer sig. Vi har set alvorlige skader som følge af, at folk er blevet kastet af en trampolin, siger Klaus Børch.

- Med sikkerhedsnet og kun én person på trampolinen ad gangen er man godt hjulpet, siger han.