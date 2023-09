Tre-årig dreng med blå øjne og store mærker efter overfald i børnehave

Nana Sophia Axelsen er rystet over de oplevelser, som hendes nu fire-årige dreng har haft i sin tidligere børnehave. Det hele eskalerede, da drengen blev groft overfaldet af to andre børn.

Billeder af drengen lige efter episoden og i ugerne derefter viser med al tydelighed voldsomheden af overfaldet.

Det skriver TV2 Østjylland.

- Jeg bliver da dybt rystet over at komme ud til et barn, der ser sådan ud. Jeg føler, at personalet har svigtet. De har ikke levet op til deres ansvar og passet på mit barn, som de skulle, siger Nana Sophia Axelsen til mediet.

Nana Sophia Axelsens tre-årige dreng begyndte i Fussingø Naturbørnehave i august 2022, men allerede fra begyndelsen gik det skævt mellem forældre og personalet.

Annonce:

- Jeg følte ikke, vi blev taget ordentlig imod, og der går over 14 dage, inden jeg får adgang til Aula. Jeg havde en dårlig mavefornemmelse med stedet, og i dag føler jeg mig da helt dum over ikke at tage mit barn ud noget før, efter alt det der er sket, siger moren og fortsætter:

- Men det var mit første barn, og jeg troede på, at de ville ham det bedste. De formåede bare ikke at passe på ham.

Flere med samme oplevelse

I de følgende måneder oplever Nana Sophia Axelsen gentagne gange uheldige og bekymrende episoder, når hun afleverer og henter sit barn i børnehaven.

Hun ser efter eget udsagn børnehavebørn, der jagter hinanden rundt på legepladsen, der bliver kastet med sten og nogen gemmer sig for de større børn.

TV2 Østjylland har talt med flere forældre, der har oplevet det samme i den periode. De har alle trukket deres børn ud af institutionen.

Også Nana Sophia Axelsens eget barn er utryg og bange for at gå i børnehaven, fortæller hun.

Annonce:

- Jeg ser en aggressiv adfærd fra flere børn, men hver gang jeg oplever de ting og konfronterer personalet, får jeg at vide, det er et øjebliksbillede, og jeg lige er kommet i 'orkanens øje', lyder det fra Nana Sophia Axelsen.

Stærkt forslået

Lige før påskeferien i slutningen af marts kulminerer de voldsomme episoder så.

Her bliver Nana Sophia Axelsen ringet op af børnehaven, fordi hendes tre-årige dreng har slået sig, og hun nok hellere må hente ham.

- Jeg er på det tidspunkt hjemme på barsel med mit andet barn og spørger, om det haster, eller om jeg lige kan nå at amme. Der lyder det på børnehaven til, at det kan jeg sagtens, og det ikke er så slemt, siger moren.

Men virkeligheden er en hel anden.

Der møder moren en stærkt forslået dreng med et stort mærke i panden og dybe blå render under øjnene. Han har tydeligvis været udsat for noget voldsomt.

Annonce:

- Han fortæller selv, at to navngivne større drenge har væltet ham, slået ham med knyttede næver i hovedet, kastet sten efter ham og stukket ham med pinde. Han er helt ude af den, gengiver Nana Sophia Axelsen.

'Den værste følelse'

Randers Kommune bekræfter hændelsen over for TV2 Østjylland og kalder den dybt tragisk og beklagelig. Man mener dog, at institutionen er et andet sted i dag, hvor sådanne hændelser ikke finder sted.

Nana Sophia går efter episoden straks til pædagogerne og ledelsen i Fussingø Naturbørnehave for at få en forklaring, men efter hendes mening tager ingen ansvar.

Der er tilsyneladende ingen, som har set det påståede overfald.

- Jeg bliver derfor nødt til at tage et grædende barn på armen. Han skal hjem og vaskes, og flere steder på kroppen kan jeg se store mærker. Han bryder helt sammen.

- Det er den værste følelse som forælder. At man ikke har kunnet beskytte sit barn mod sådan noget.

Annonce:

Trækker sønnen ud

De følgende dage er Nana Sophia Axelsen i kontakt med den daværende leder af Fussingø Naturbørnehave, som ifølge hende også bliver rystet over at se billederne af skaderne på den tre-årige dreng.

Og der er også et møde, hvor lederen efter Nana Sophia Axelsens opfattelse lægger sig fladt ned og erkender, at ingen voksne har set overfaldet.

- Jeg får også en følelse af, at de tror, min dreng bare kan være faldet uheldigt, men så ser man altså ikke sådan ud.

Efter det første møde med lederen af børnehaven begynder påskeferien, hvor Nana Sophia Axelsen føler sig ret magtesløs.

- Jeg sender løbende billeder af min dreng og hans skader til lederen, men får først svar efter ferien. Jeg hører intet i ferien, selvom min dreng ser forfærdelig ud.

Her bliver hun inviteret til et nyt møde, hvor også en dagtilbudsleder deltager.

Det er morens opfattelse, at de begge lægger sig fladt ned og erkender udfordringer i børnehaven.

Nana Sophia Axelsen tør dog ikke vente på, om der kommer en løsning på dem.

Annonce:

Hun trækker sit barn ud af Fussingø Naturbørnehave.

- Nu er han kommet et nyt sted hen, hvor han er i kæmpe trivsel. Han har fået det så meget bedre på alle parametre. Før havde han også ofte uheld og kunne nærmest ikke tale. I dag er der ingen uheld, og hans sprog har udviklet sig meget.

- Jeg stiller mig op med den her fortælling, fordi jeg føler mig svigtet af Fussingø Naturbørnehave, og jeg mener, at man bør tage ved lære af sagen. Sådan en skal håndteres bedre, mener moren.

Erkender udfordringer

TV2 Østjylland har forelagt kritikken fra Nana Sophia Axelsen for Randers Kommune, og dagtilbudschef Lars Lynghøj vil gerne svare på de dele, hvor han ikke udleverer personfølsomme oplysninger.

Han bekræfter hændelsen og kalder det 'rigtig træls, at et barn skal få de skader i ansigtet'.

Annonce:

- Det berører en at se de billeder, og jeg er virkelig ked af det, som barnet har oplevet. Det er selvfølgelig ikke godt nok og bør ikke ske. Vi har gjort noget forkert, og det er beklageligt, at vi ikke er lykkedes, siger Lars Lynghøj til TV2 Østjylland.

Præcis hvad der er sket forud, under og efter den voldsomme hændelse i marts mener han ikke, at han kan svare på uden at udlevere personfølsomme oplysninger. Han siger dog, at han ikke er kendskab til lignende hændelser af samme karakter.

Selvom TV2 Østjylland har talt med flere forældre, der fortæller om sådanne.

Lars Lynghøj erkender dog, at der har været udfordringer hos Fussingø Naturbørnehave.

- Vi har måttet kigge på samarbejdet med forældrene, kommunikationen og måden vi har organiseret os på. Det har givet anledning til justeringer.

- Der er kommet mindre børnegrupper og et skærmet pædagogisk miljø i en periode.

Spørgsmål: Har der været nogle få børn, som har ødelagt det for mange?

Svar: Det er aldrig børnenes skyld. Det er de voksnes ansvar.

Annonce:

Har det godt i dag

Samtidig fortæller dagtilbudschefen også, at Fussingø Naturbørnehave efter hans klare overbevisning er et andet sted i dag.

- Jeg glæder mig over, at den lokale ledelse og personalet har fået bearbejdet episoden og har fået skabt en anden virkelighed i dag. Jeg kan garantere, at det ligger medarbejderne og ledelsen meget på sinde at skabe trygge læringsmiljøer, siger Lars Lynghøj.

At man er et andet sted i dag, bygger dagtilbudschefen blandt andet på tilbagemeldinger fra forældrerådet på stedet, som Lars Lynghøj fortæller, man har fået et tæt og godt samarbejde med.

Dagtilbudschefen oplyser, at der også er en lidt ændret personalesammensætning og ny fast ledelse i dag. Så medarbejdergruppen har ændret sig, lyder det fra Lars Lynghøj.

Når Nana Sophia Axelsen i dag ser tilbage på hele forløbet, fortryder hun, at hun ikke reagerede noget før.

Og tog sit barn ud af institutionen, før det gik helt galt.

Annonce:

- Min dreng har det godt i dag, men af og til bliver han bange og vil pludselig ikke i børnehave. Han er nervøs for at blive slået. Overfaldet må sidde i ham, fortæller Nana Sophia Axelsen.

I lang tid efter overfaldet havde drengen blå misfarvninger under øjnene, og også i dag knap et halvt år efter anes disse stadig.

Moren har derfor meldt sagen til forsikringen, i tilfælde af at det er varige men, og at mærkerne under øjnene ikke forsvinder helt.

- De er jo minder om en helt forfærdelig tid. Man føler sig så svigtet. De skulle passe på mit barn, men det har de ikke gjort.