Tre-årige Max har leget i asbeststøv: - Det er rimelig meget en dødsdom

Et nyt studie har vist, at over fire gange så mange danskere end først antaget årligt dør af asbest. Tre-årige Max og 30-årige Peter har begge opholdt sig i det livsfarlige støv. Nu kæmper håndværkere og forældre for at ændre kravene for test

Julie Espenhain er mor til Max på tre år. Da hun en fredag eftermiddag hentede sin søn i børnehaven, fik hun en besked, der vendte hendes verden på hovedet.

Der var fundet asbest på den legeplads, som Max og mere end 100 andre børn hyppigt havde leget på, når de var i udflytterbørnehaven Koppelvænget i Brønshøj.

I midten af bygningerne ses den plads, hvor børnene har leget sideløbende med tagrenoveringen, der begyndte i maj. De øverste bygninger er der, arbejdet foregik, og hvor asbesten dermed er kommet fra. Foto: Skråfoto

- Jeg blev mega ked af det. Altså, virkelig, virkelig ked af det. Og enormt bange, fortæller 38-årige Julie Espenhain.

- Ad flere omgange har jeg haft det fysisk dårligt, fordi jeg tænker 'ej, tænk, at han har været udsat for det'.

Bekymringerne fylder

Max var lige startet i Kobbelvænget, da tagrenoveringen lige ved siden af begyndte.

Byggeriet er stadig i gang ved udflytterbørnehaven Kobbelvænget i Brønshøj. Foto: Emil Agerskov

Julie Espenhain og de andre forældre i børnehaven var fra start urolige for asbestrisikoen, som i sidste ende blev bekræftet.

Nu fylder bekymringerne for Max' helbred senere i livet.

Julie Espenhain er til daglig kommunikationsrådgiver og bor på Amager med Max. Foto: Anthon Unger

Officielt lyder det, at over 300 danskere årligt dør af asbest-relaterede sygdomme. Men et nyt europæisk studie viser, at mere end fire gange så mange danskere dør af det.

- Det her med, at det bare er en sundhedsrisiko, man skal leve med, fordi det er sket, og man ikke kan undersøge på det eller behandle nogle med asbestose, fortæller den bekymrede mor og fortsætter:

- Det er rimelig meget en dødsdom.

Negative prøver var positive

Samme bekymring deler 30-årige Peter Nielsen.

Som tømrer har han både i 2016, 2019 og 2020 været udsat for asbest - og ifølge ham oplevet hvordan bygherrer har snydt med prøverne, så de har fremstået asbestfri.

Peter Nielsen har fået papir på, at han har arbejdet i asbeststøv, så han kan søge om arbejdsskadeerstatning. Han ville dog hellere ønske, der var styr på tingene i byggesagerne. Foto: Anthon Unger

- Jeg og mine kollegaer har været meget urolige for, hvad det kommer til at få af konsekvenser for os fremadrettet. Potentielt er det jo en dødsdom om 30 år, siger håndværkeren fra Amager.

Peter Nielsen arbejder i dag med nybyggeri for at undgå asbest, men tankerne om, hvad han har været udsat for, har han med sig.

30-årige Peter Nielsen og tre-årige Max har begge opholdt sig i asbest. Foto: Anthon Unger

- Det er forfærdeligt. Det fyldte rigtig meget i starten, og det var noget, jeg blev sur, ked af det og frustreret over, fortæller Peter Nielsen.

- Jeg tror, jeg fik vendt den til, at nu måtte jeg kæmpe den her kamp, for det skulle ikke hedde sig, at om 25 år - hvis det skulle falde ud på værst tænkelige måde - at jeg så ikke havde gjort noget.

Kræver politisk handling

Derfor har han sammen med Julie Espenhain, en anden håndværker og en anden mor i samme situation stillet et borgerforslag.

Peter Nielsen og Julie Espenhain er gået sammen om at stille et borgerforslag for at få reglerne ændret. Foto: Anthon Unger

Her kæmper de for at ændre kravene til test af asbest. I dag er det nemlig hoved- eller underentreprenører og hyrede firmaer, der selv har ansvaret for at tage asbestprøver.

- Det er helt absurd praksis, at en bygherre kan uddele ansvaret for at tage asbestprøver af deres eget arbejde, siger Julie Espenhain.

- De kan jo godt have en interesse i, at byggesagen fremstår asbestfri, når den ikke er det.

Det er netop det, Peter Nielsen ifølge ham har oplevet i sit arbejde som tømrer, og som han nu sammen med de tre andre forslagsstillere vil fjerne muligheden for at kunne gøre, ved at uvildige firmaer skal foretage asbestprøver på byggesager.

- Det giver ikke mening, at man skal tjekke selv. Det er i sidste ende gået ud over mig og mine kollegaer, siger håndværkeren.