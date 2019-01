Tre års vejarbejde starter snart: Stor motorvej skal udvides

Til april starter tre års vejarbejde på Fynske Motorvej, hvor man vil udvide til tre spor fra Odense til Nørre Aaby. Udbudsmaterialet for første etape fra Odense Vest til Gribsvad er færdiggjort

For trafikanter på den Fynske Motorvej bliver turen i de kommende år lidt mere kompliceret.

Der er nemlig udsigt til hele tre års vejarbejde på strækningen mellem Odense og Nørre Aaby, hvor man vil udvide motorvejen til tre spor.

Det skal ske i to etaper, hvor første etape løber fra Odense Vest til Gribsvad og anden etape fra Gribsvad til Nørre Aaby.

Ifølge planen påbegyndes arbejdet i starten af april og fortsætter frem til slutningen af 2020 på den første etape, hvorefter arbejdet på anden etape kan gennemføres. Det kommer til at forgå fra starten af 2021 til midten af 2022. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Udbudsmaterialet er klar

Vejdirektoratet færdiggjorde i slutningen af december udbudsmaterialet på den første etape mellem Odense Vest og Gribsvad. Der skal derfor nu findes en entreprenør, som kan gennemføre arbejdet.

Se strækningen for første etape på dette kort. Artiklen fortsætter under kortet ...

Interesserede entreprenører kan byde på arbejdet, men licitationsdatoen er ikke endelig fastlagt. Den forventes dog at blive i marts 2019.

- I vores valg af entreprenør lægger vi – udover økonomien selvfølgelig – især vægt på anlægslogistik og trafikafvikling. Fynske Motorvej er en yderst trafikeret motorvej, og vi vil gøre alt for at opretholde en så glidende trafik som muligt i anlægsfasen. Vi skal genere trafikanterne mindst muligt, siger projektlederen for første etape, Robin Højen Madsen, i en pressemeddelelse.

Vil påvirke trafikken

Mens arbejdet gennemføres på den første strækning, vil trafikanterne opleve gener i trafikken.

Der vil ifølge Vejdirektoratet være smallere spor at køre på, nødsporet vil blive inddraget, og der vil være en generel hastighedsnedsættelse til 80 kilometer i timen på hele strækningen. Derudover vil flettestrækningen ved tilslutningsanlæggene være kortere.

- Man skal køre efter forholdene derude, så vi undgår uheld, siger Robin Højen Madsen.

