Tre biler smadret: Elendige bilister skaber kædereaktion

Overholdelse af grundlæggende færdselsregler, såsom at holde afstand og undgå at overhale indenom, kan forhindre mange færdselsuheld, blandt andet det, som du kan se i videoen herover.

Den viser det uheld, som russiske Maria Gorina blev øjenvidne til, og som formentlig aldrig var sket, hvis ovenstående færdselsregler var overholdt.

Da Maria Gorina kørte på en trafikeret tresporet vej i Moskva, filmede hendes dashcam først en sort Mercedes, der overhalede indenom i inderste vognbane.

Den hvide Land Rover foran hende holdt samtidig ikke ordentlig afstand til forankørende, og var derfor derfor nødt til at lave en undvigemanøvre ind i inderste vognbane, da trafikken bremsede op.

Der var en sort Mercedes dog allerede i færd med at overhale indenom, så det endte i et sammenstød, der endte med også at ramme en tredje bil og vælte en lygtepæl.

Alle tre biler blev beskadiget, men førerne slap med skrammer og blå mærker, oplyser Maria Gorina.