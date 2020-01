Tre bjergløver skudt: De havde spist menneskekød

Tre bjergløver er blevet skudt af myndighederne i den amerikanske stat Arizona, efter at man fandt ud af, at bjergløverne havde spist menneskekød nær en populær vandresti ved navn Pima Canyon Trail i bjergene nord for byen Tucson.

Ifølge myndighederne har løverne ikke selv dræbt det døde menneske på vandrestien, men de har fortæret dele af liget, efter at mennesket døde.

Det skriver flere medier heriblandt CNN og Metro

- Vi tror ikke, at løverne har angrebet den person, der døde i området. Men den kommende obduktion af resterne af menneske-liget vil gøre os meget klogere omkring den sag. Vi tror på, at løverne har spist af liget, efter at døden er indtruffet hos den person, der døde i området, forklarer talsmand for Naturmyndigheden i området, Mark Hart, der også har afsløret, at man fandt rester af menneskekød i bjergløvernes afføring.

Her slikker en bjergløve sig om munden. (Foto: Ritzau Scanpix)

Det faktum, at bjergløverne har spist og smagt på menneskekød, gør dem potentielt meget farligere. Det var også grunden til, at de blev skudt.

- Bjergløver er meget sjældent ådselsædere, Og deres abnorme opførsel gør, at det er mere sandsynligt, at de også i fremtiden vil kunne finde på at angribe mennesker. Løverne viste heller ingen angst overfor de betjente, der blev sendt ud til gerningsstedet, fortæller Naturmyndigheden i en udtalelse.

De tre løver, der blev skudt og aflivet af myndighederne, var en løvemor, og hendes to halvvoksne løveunger.

Der lever ca. mellem 2000 og 2700 bjergløver i staten Arizona.

Det er sjældent, at bjergløver angriber mennesker. Men det skete dog sidste år i nabostaten Colorado, hvor en ung kondi-løber blev angrebet af en bjergløve. Han overlevede dog det voldsomme angreb ved at kvæle løven.