Tre chefredaktører stopper

De tre Aller-magasiner Familie Journal, Søndag, og Mad & Bolig sparer chefredaktørerne væk.

Det bekræfter kommunikationschef Magnus Hviid, Aller Media, i et svar til Mediawatch.

Fratrædelserne sker ifølge Mediawatch som led i en større omlægning og sparerunde.

Ifølge fællestillidsrepræsentant for medlemmerne af Dansk Journalistforbund hos Aller Media, Kirsten Beyer, kommer fratrædelserne ikke helt uventet.

- Siden april har vi vidst, at der skulle ske noget, for virksomheden har haft et svensk konsulentfirma til bl.a. at se på, hvordan vi arbejder, så produktionen måske kan effektiviseres og ressourcerne udnyttes bedre, siger hun til MediaWatch.

Derudover er fem medarbejdere i Aller Medias reklamebureau OTW blevet afskediget, og fællestillidsrepræsentanten forventer flere fyringer.

- Jeg er desværre næsten overbevist om, at der kommer flere fyringer, men jeg ved det ikke. Vi kan ikke få mere at vide lige nu, men jeg forventer, at vi inden udgangen af september ved meget mere, siger Kirsten Beyer videre til MediaWatch.