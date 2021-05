Tre corona-scenarier: Sådan kan det udvikle sig til sommer

De tre svenske scenarier

Scenarie 0 - Den hurtigst faldende spredning af infektion, dels fordi kontaktpersoner i befolkningen antages at falde. I dette scenarie ville spredningen af ​​infektion falde kraftigt fra nu af og udjævne i juli.

Scenarie 1 - Det svenske folkesundhedsagenturs grundscenarie og illustrerer en udvikling, hvor blandt andet uændrede kontakter i befolkningen er en vigtig faktor. I dette scenarie falder smittespredningen fra midten af ​​maj til derefter at udjævne til meget lave niveauer i juli og august.

Scenarie 2 - Øget smittespredning blandt andet på grund af stigende kontakter. I dette scenarie fortsætter infektionsspredningen med at stige i et stykke tid og vender først nedad medio juni for kun at komme ud på lave niveauer om efteråret.

Kilde: Folkhälsomyndigheten