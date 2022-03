Tre dage efter premieredag: Mit.dk virker omsider

Den nye digitale postkasse Mit.dk virker onsdag eftermiddag, efter at adgangen til platformen har været lukket ned siden mandag formiddag, hvor den gik i luften.

Det oplyser firmaet Netcompany, som står bag, i en mail til Ritzau.

Firmaet lukkede for adgangen 'for en sikkerhedsskyld', da nogle kritiske driftsforstyrrelser i login-systemet blev konstateret.

- Vi er glade for, at Mit.dk igen fungerer, efter vi har haft driftsforstyrrelser i vores login-system. Det er en ærgerlig fejl, der skete på lanceringsdagen, som vi selvfølgelig beklager meget, siger Thomas Demant, partner i Netcompany, i mailen.

- Så snart vi blev opmærksomme på problemet, valgte vi for en sikkerheds skyld at lukke helt ned for adgangen til Mit.dk, så vi kunne få løst problemet.

Onsdag var tredje dag i træk, at platformen var ramt af nedbrud. Men det ser ud til at være løst hen på eftermiddagen.

Bag Netcompanys platform ligger en ny infrastruktur til digital post i det offentlige, Digital Post.

Denne løsning gik også i luften mandag og fungerer - med undtagelse af få forstyrrelser - som den skal.

Til mediet ITWatch siger vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen Adam Lebech, at selv om selve Digital Post-løsningen fungerer fint, er det 'ærgerligt, at nogle af visningsplatformene har haft nogle udfordringer til at begynde med'.

Mit.dk skulle oprindelig have været taget i brug 30. november sidste år. Men premieredatoen blev udsat for at være sikker på, at systemet var helt klart.

Tanken med den nye digitale postløsning er, at man bedre skal kunne integrere andre former for digital kommunikation.

For eksempel kan man betale regninger direkte fra Mit.dk. Der er også kalenderfunktioner, så man kan holde styr på sine aftaler og tider hos eksempelvis læger og tandlæger.