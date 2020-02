Tre danskere: Derfor frygter vi coronavirus

19-årige Oliver Larsen lever en forholdsvis ubekymret tilværelse som gymnasieelev i Storkøbenhavn. Langt fra den virus, som hele verden lige nu taler om, kigger til og - indtil videre uden held - forsøger at finde en vaccine mod.

Men Oliver er alligevel bekymret. For han stoler ikke på, at de tal for udbredelse, smittefare og dødelighed ved coronavirus, som vi får præsenteret, er sande.

- Jeg er overbevist om, at både tal for smitte og dødsfald er stærkt underdrevne, lyder det skråsikkert fra 3. g-eleven.

- Det er ikke sådan, at jeg tror, at coronavirussen bliver det, der tager livet af os alle sammen. Men den frygt, jeg har, drejer sig om de ting, vi får at vide om virussen. For størstedelen af de tal, vi har nu, er baseret på tal fra den kinesiske regering. Og det er ikke en regering, jeg stoler på.

- Derfor frygter jeg, at vi ikke har nogen anelse om, hvor stor udbredelsen og farligheden af corona reelt er.

- Så det er ikke, fordi du som sådan er bange for selv at blive smittet?

- Jeg ved det ikke. Ud fra det tal om dødelighed, der findes, frygter jeg ikke for mit eget liv - men mit problem er jo, at jeg ikke stoler på de tal. Så hvis det viser sig, at den reelle dødelighed er højere, kan det være, at jeg begynder at frygte det.

- Forleden var vi på klasseudflugt i København, og mens vi stod i metroen, trådte fem-seks kinesere med masker på ind. Det skabte en lille frygt. Så måske ligger det lige under overfladen og lurer - også større, end man egentlig troede.

Oliver fra Storkøbenhavn er en af de danskere, der fredag henvendte sig til Ekstra Bladet, fordi han er bange for coronavirussen. Privatfoto

Eric: Rykker tæt på

Eric er en anden af de danskere, der over for Ekstra Bladet har givet udtryk for, at han frygter coronavirussen og dens udvikling.

- Coronavirus kommer snart til Danmark, og smittekilden vil ganske givet være de mange kinesere, som har været et smut hjemme i Kina for at fejre kinesisk nytår, siger Eric, der ikke ønsker at stå frem med efternavn og billede.

Han frygter ikke for sit eget liv og helbred, men er bekymret i et større perspektiv, fortæller han.

- Mine børn går i skole med nogle kinesiske børn, som har været hjemme i Kina, og på den måde rykker det jo lidt tættere på. Bekymringen for smitte rykker tættere på.

Nødvendige beslutninger

I en anden boldgade kommer Mogens Schultz' bekymring til udtryk. Han er 83 år gammel - og er egentlig i den aldersgruppe, der burde være urolige for smittefare, men Mogens er ikke bekymret for sig selv.

- Nej, jeg er bange på vegne af de yngre generationer, som måske bliver ofre for en holdning som: Lad os nu lige se, og vi skulle jo nødigt overreagere.

- Jeg er fra en tid, hvor man traf nødvendige og hurtige beslutninger - den tid er desværre forbi. Der er i dagens Danmark en udtalt mangel på ansvarlige mennesker, som tør træffe nogle nødvendige og barske beslutninger, mener Mogens Schultz.

Slut med fly

En af de beslutninger burde være at standse flytrafikken til og fra Kina.

- Jeg er bange i den forstand, at en virus spreder sig lige så hurtigt, som et fly kan flyve. Ud fra den betragtning synes jeg, at myndighederne langtfra har taget tilstrækkelige og nødvendige forholdsregler. Man burde straks have forbudt fly. Ikke for at genere kinerserne, men for at beskytte sin egen befolkning, mener Mogens.