Tre demonstrationer forstyrrer debatmøde på Christiansborg

Generation Identitær skal sammen med Trykkefrihedsselskabet afholde et debatmøde på Christiansborg torsdag eftermiddag fra 18-21. I den forbindelse er der planlagt to antifascistiske demonstrationer foran Christiansborg ved paneldeltagernes ankomst samt en demonstration for ytringsfriheden på Slotspladsen.

Det sker, fordi en repræsentant fra den danske gren af bevægelsen Generation Identitær vil være paneldeltager i debatmødet under titlen 'Hvem er Generation Identitær?'.

Ekstra Bladet er til stede og dækker demonstrationerne live.

Hvem er Generation Identitær? Generation Identitær beskriver sig selv som en patriotisk, aktivistisk ungdomsbevægelse. Bevægelsen er stærkt kritiske over for islam og masseindvandring til Danmark og mange andre europæiske lande, hvilket de betragter som en trussel for europæiske kultur. De mener, at europæere i for lang tid har tilladt 'masseindvandring' og dermed skadet kulturen. Bevægelsen opstod i Frankring i 2012 som Génération Identitaire og har siden spredt sig til en masse europæiske lande, heriblandt Danmark. Den betragtes af kritikere, blandt andre tidligere radiovært på Radio24syv Nima Zamani, der deltager i debatmødet, som en racistisk gruppering. Vis mere Luk

Den første af tre demonstrationer, Demonstration for ytrings- og forsamlingsfrihed, starter klokken 16 på Christiansborg Slotsplads og er arrangeret af For Frihed, der er en forening, der er imod fundamentalistisk islamisering af Danmark med inspiration i den tyske PEGIDA-bevægelse.

For Frihed har inviteret Martin Henriksen og Amina Sardar fra Dansk Folkeparti og Lene Kattrup, der var kandidat for Nye Borgerlige ved folketingsvalget i 2019, som talere ved arrangementet.

Klokken 17 er to andre demonstrationer arrangeret til at gå i gang ved Christiansborg.

Revolutionære Antifascister samler sig ved Finansministeriet og vil ifølge beskrivelsen af demonstrationen på Facebook lave larm og forstyrre paneldeltagerne med fløjter, når de ankommer. Det var Revolutionære Antifascister, der truede med at blokere Vartov og dermed blev årsag til, at debatmødet rykkede ind på Christiansborg.

Samtidig vil Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination afholde en fredelig demonstration under slagordet 'Ikke i vores navn' i Materialegården. Der vil ifølge deres pressemeddelelse på Facebook være både sange og talere under demonstrationen.



Hele kavalkaden af demonstrationer skal både fotograferes og livedækkes på dagen.

Planlagt vært kunne ikke garantere sikkerheden

Mødet, der var oprindeligt skulle være foregået i lokaler på Vartov ved Københavns Rådhusplads, er rykket ind på Christiansborg, efter flere antifascistiske grupperinger planlagde blokader for paneldeltagerne.

Det er Pernille Bendixen fra Dansk Folkeparti, der har inviteret Trykkefrihedsselskabet ind i Fællessalen på Christiansborg for at afholde debatarrangementet, da arrangørerne på Vartov ikke vurderede, at de kunne garantere paneldeltagernes sikkerhed.

- Vi skal ikke lade andre undertrykke retten til at tale frit. Det er jo det, antifascisterne har gjort ved true med blokader, og det synes jeg ikke er i orden, siger Pernille Bendixen til Ekstra Bladet.

- Jeg gør det for at hjælpe Trykkefrihedsselskabet, der har inviteret Generation Identitær, som er nogle, der bliver jagtet. Vi har grundlæggende ytringsfrihed i Danmark, og hvis man er uenig med nogen, synes jeg altså, at man skal gå i dialog med dem i stedet for at underkue dem, siger hun.

En krænkelse af ytringsfriheden

Aia Fog, der er formand for Trykkefrihedsselskabet, der har inviteret Generation Identitær som paneldeltagere til aftenens debatmøde, mener, at der er noget at lære ved at indgå i en debat med den kontroversielle gruppering.

- Vi holder et fuldstændig lovligt, fredeligt og demokratisk møde, som blandt andre Antifa vil forhindre os i at holde, siger hun til Ekstra Bladet.

- Generation Identitær bliver forfulgt af Antifa, og det er en krænkelse af ytringsfriheden, siger Aia Fog og fortæller, at det er interessant for Trykkefrihedsselskabet at lære en organisation, der vokser sig større, at kende.

- Vi vil egentlig gerne vide, hvem de er, og hvad de står for.

Til debatmødet vil publikum møde Frederik Rye Skov, Generation Identitær, journalist og forfatter Rasmus Dalland, historiker og blogger Morten Uhrskov og jurist og tidligere radiovært på Radio24syv Nima Zamani.