Tre efterskole-elever stjal nøgle for fire år siden: Nu får de regning på 128.000

Ved du noget, så tip os på sms/mms 1224 (alm, takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Det bliver en dyr fornøjelse for forældrene til tre drenge, der i 2014 stjal nøglen til Farsø Efterskole, hvor de alle var elever på daværende tidspunkt.

Det har Vestre Landsret netop stadfæstet.

Det skriver Nordjyske.

Landsretten har nemlig afgjort, at elever og forældre skal betale i alt 128.000 kroner til skolen som kompensation for tyveriet.

Beløbet dækker over, at Farsø Efterskole på grund af nøgletyveriet måtte udskifte samtlige låse på skolen. Dertil kommer også sagsomkostningerne, som løber op på omkring 50.000 kroner.

De tre drenge var bosiddende i henholdsvis Aalborg, Frederikshavn og Thisted, da de stjal nøglen fra et nøgleskab på efterskolen.

Idømt bøder

Drengen fra Aalborg har i marts 2016 erkendt, at han fik lavet to kopier af nøglen i Salling i Aalborg.

Han var den eneste ud af de tre drenge, der på gerningstidspunktet var over den kriminelle lavalder, da nøglen blev stjålet, og han blev derfor tiltalt for tyveri. I marts 2016 fik han en dom på seks dagbøder á 400 kroner.

Da efterskolen fandt ud af, hvem der havde stjålet nøglen, blev de tre drenge bortvist øjeblikkeligt. På skolen var der usikkerhed om, hvor mange eksemplarer, der fandtes af nøglen, og derfor blev der af sikkerhedsmæssige hensyn skiftet låse overalt på skolen.

Ud over 54.000 kroner til efterskolen, som drengene blev dømt til at betale for udskiftning låsene, blev forældrene også dømt efter forældreansvarsloven, hvor de hver især solidarisk med sønnen skal betale 7500 kroner.