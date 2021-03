Tre eksperter svarer på spørgsmål om corona

Det lyder hårdt, både for dig og din bofælle. Depression er tungt. Det bedste du kan gøre er at være lyttende og støttende og samtidig prøve på at motivere til at komme uden for. Når man er deprimeret eller alt virker håbløst, kan man være fristet til inaktivitet. Og selvom det er det man har lyst til, er det ikke det bedste for psyken. Du kan invitere ud på en gå-tur, gerne et nyt sted I ikke har været før. Eller skrive en liste med nærende aktiviteter til din bofælle. Som inspiration når alt virker tomt.