Tre får erstatning for sjælden vaccinebivirkning

I tre tilfælde, hvor danske patienter har været ramt af sjældne bivirkninger efter vaccination med AstraZeneca, er der blevet givet erstatning.

Det er Patienterstatningen, som slår fast, at der var en direkte sammenhæng mellem sygdommen og den AstraZeneca-vaccine, de alle tre havde fået som del af deres arbejde. De var alle tre frontpersonale.

Det skriver DR Nyheder.

Kun én af de tre overlevede. Hun fik i slutningen af maj tildelt et foreløbigt beløb på 4100 kroner af Patienterstatningen, som dækker svie og smerte.

De pårørende til de to, der mistede livet, har også modtaget erstatning. Det drejer sig ifølge DR Nyheder om en 57-årig mand og en 60-årig kvinde.

Mediet har talt med kvinden, der overlevede. I artiklen præsenteres hun blot med fornavnet Camilla.

Hendes sag er først og fremmest en arbejdsskadesag, fordi hun blev vaccineret som led i sit arbejde som pædagog på et bosted for udviklingshæmmede.

Derfor skal Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) afgøre, om skaden lever op til lovens krav om en arbejdsskade.

Derefter kan Patienterstatningen udmåle erstatningen. Når hun allerede har fået 4100 kroner i svie og smerte, skyldes det, at kun Patienterstatningen kan kompensere for netop det. Det påvirker altså ikke AES' vurdering.

Patienterstatningen har til opgave at vurdere, om der er årsagssammenhæng mellem bivirkninger, en patient måtte opleve, og det lægemiddel, som vedkommende benytter.

Med erstatningerne til de tre danske patienter anerkender de koblingen mellem vitt og AstraZeneca-vaccinen.

- Vitt-syndromet er specielt og giver et lavt antal blodplader og nogle særlige blodpropper. Der har vi lagt til grund, at vaccinerne er skyld i de tilfælde, siger Karen-Inger Bast, der er direktør for Patienterstatningen, til DR Nyheder.

AstraZeneca-vaccinen blev især brugt til at vaccinere frontpersonale i sundheds- og ældresektoren samt dele af socialsektoren.

151.000 personer nåede at få første stik, inden den blev suspenderet 11. marts på grund af en sandsynlig sammenhæng mellem vitt og så vaccinen.