Tre fly ramt af lynnedslag i Norge

Tre fly er søndag eftermiddag blevet ramt af lynnedslag nær Tromsø i Norge.

Det skriver NRK.

Der er tale om to fly fra selskabet Widerøe samt et fra Norwegian.

Flyene er blevet ramt af lynnedslag under indflyvningen til Tromsø lufthavn, bekræfter kommunikationschef i Widerøe Silje Brandvoll og kommunikationschef i Norwegian Grete Roald.

- Flyet er bygget til at kunne klare lynnedslag, men det er samtidig proceduren, at en tekniker undersøger flyet for skader efterfølgende, siger Silje Brandvoll til NRK.

Hun fortæller videre, at man som passager mærker lynnedslaget tydeligt inde i flyet.

- Det er utrolig ubehageligt, når et lyn slår ned i et fly, fordi der kommer et brag og et lysglimt. Men flyene kan tåle det. Det er rutine, at vi tilbyder en debriefing til passagererne, når et lyn slår ned, siger hun til NRK.