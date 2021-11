Tre gange så mange bookinger

Der blev mandag fortaget cirka 3,5 gange flere vaccinebookinger i forhold til dagen før. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Stigningen kommer efter et pressemøde om corona mandag i Statsministeriet.

På pressemødet opfordrede statsminister Mette Frederiksen de borgere, som endnu ikke er vaccineret mod corona til at få første stik hurtigst muligt.

Mandag blev der foretaget 37.015 vaccinebookinger i hele landet. Søndag var antallet af bookinger 10.282.

De 37.015 vaccinebookinger tæller både første, andet og tredje stik.

- Tak til alle jer, der tager imod tilbuddet. Vi kan gøre det her, skriver sundhedsministeren på Twitter.

Også statsminister Mette Frederiksen bemærker på et kort pressemøde på Christiansborg, at det er positivt, at flere borgere har valgt at lade sig vaccinere.

- Jeg ved ikke, om vi kan overbevise alle dem, der endnu ikke er blevet vaccineret. Men jeg kan konstatere, at tallet siden i går er steget ganske betragteligt. Der er noget, der tyder på, at tilslutning til vacciner er steget de seneste timer, siger hun.