Tre jyske biler sendt ind i kampzone

I disse timer kører tre biler fra Østjylland rundt i den ukrainske hovedstad Kiev.

Bag rattet sidder folk fra Ukraines civile forsvar, som deltager aktivt i forsvaret mod Ruslands invasion af landet.

- Den eneste måde at stoppe krigen er at hjælpe ukrainerne med at forsvare deres land, siger Carsten Hering Nielsen til TV2 Østjylland.

I weekenden var rattet på den ene bil, en Hyundai Galloper, i hans hænder hele den godt 1500 kilometer lange vej fra Østjylland til den polsk-ukrainske grænse.

Hvordan kan du vide, at det rat, du sidder bag ved, ikke bliver brugt til at begå ulovligheder i krigen?

- Det kan jeg heller ikke. Når man skal forsvare sig mod sådan et overgreb, som foregår nu, forsvarer man sig med alle midler, siger Carsten Hering Nielsen og fortsætter:

- Og hvis der er nogle af midlerne, som har været ufine, så må man tage straffen for dem, men indtil da hjælper jeg bare til med at løfte der, hvor jeg kan.

Helt lovligt med biler, men ... flere eksperter med kendskab til militærjura understreger, det er fuldt lovligt at fragte biler til det ukrainske civilforsvar, også selvom landet er i krig.

- Der er ikke noget forbud i folkeretten mod, at private personer kører krigsmateriel ind i en stat, som er krigsførende, siger cand. jur. og militærforsker Kenneth Øhlenschlæger Buhl fra Forsvarsakademiet til TV2 Østjylland.

Det synspunkt bakkes op af Niels-Ole Mannerup, der til dagligt er sekretariatschef ved den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutningen.

- Som udgangspunkt er der ikke noget galt i det, ligesom det heller ikke er et problem, at Danmark sender panserværnsraketter dertil – det gør ikke, at Danmark juridisk set er en part i krigen, siger Niels-Ole Mannerup:

- Så længe det bruges til forsvar og ikke til et aktivt angreb.

Dog understreger Rigsadvokatens presseafdeling, at privatpersoner på ingen måde må fragte våben eller ammunition til Ukraine - eller noget andet land.

Det fremgår nemlig af våbenbekendtgørelsens § 31, stk. 1, at det er forbudt uden tilladelse fra Rigspolitiet at udføre våben og ammunition af nogen art.

Til forsvar - ikke til angreb

Undervejs på Carsten Hering Nielsens tur mod Ukraine samler en af de andre biler et større parti termiske kikkerter op i Polen.

De skal bruges til at spotte russiske styrker på lang afstand om natten. For ham gør det en forskel, at Ukraine forsvarer sig - og ikke er i gang med et angreb på Rusland.

- Man skal stå op for nogle principper. Man skal ikke bare dukke hovedet, selvom det ikke er en selv, det går ud over, siger Carsten Hering Nielsen.

Men I bringer også 37 kikkerter ind, som skal spotte russere. Hvad er det for et ansvar, du tager?

- Det er et forsvar igen, som jeg tager ansvar for. Det er ikke sværere end det.

Fjender i Putins øjne

Både den danske stat og Carsten Hering Nielsen er juridisk set neutrale i krigen i Ukraine lige nu - så længe de kun leverer ting til forsvar. En ting er jura, men sikkert er det nok, at Putin og det russiske system vil betragte det som støtte til en fjende.

- Der er ingen tvivl om, at set med deres (Ruslands, red.) øjne, så er al den indsats, der kommer fra Danmark - hvad enten den kommer fra den danske stat eller privatpersoner - en fjendtlig indsats, siger militærforsker ved Forsvarsakademiet Kenneth Øhlenschlæger Buhl.

Lige nu er situationen yderligere speciel, fordi Rusland ikke anerkender, at der er tale om en krig, forklarer Niels-Ole Mannerup fra den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutningen.

- I Ruslands øjne er det en særlig militær operation og ikke en krig. De bruger retorikken, at det er magteliten i Ukraine, som skal fjernes. Derfor betragter de alle, der hjælper, som enten kriminelle eller terrorister, siger han.

Dog understreger Kenneth Øhlenschlæger Buhl fra Forsvarsakademiet, at privatpersoners transport af biler til Ukraine næppe øger Putins fokus på Danmarks rolle i krigen.

- Jeg tror, at russerne lige nu er sure på Danmark, ligesom de sure på alle mulige andre lande, som udarbejder sanktioner imod dem. Jeg tror ikke, at det her særskilt gør os til et større, mere attraktivt mål, siger han.

Ingen råd og vejledning til folk, der fragter biler til Ukraine

TV2 Østjylland har kontaktet Udenrigsministeriet for at høre, om de fraråder private at fragte biler til Ukraine for at støtte landets forsvar.

De svarer skriftligt, at 'Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Ukraine,' og henviser dernæst til Forsvarsministeriet for yderligere kommentarer.

Forsvarsministeriet henviser til Forsvaret, hvis presseafdeling forklarer, at det ikke er op til dem at kommentere emnet.

Dermed har det ikke været muligt inden for deadline at få en kommentar til, hvorvidt det anbefales eller ej, at man som privatperson fragter biler til den ukrainske hær.

Dog har statsminister Mette Frederiksen tidligere sagt, at der er intet juridisk, som forhindrer danskere og herboende ukrainere i at rejse til Ukraine for at kæmpe.