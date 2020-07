Tre mænd reddet fra henrettelse i sidste sekund

Iran har standset henrettelsen af tre unge mænd i 20'erne, der tidligere på året blev dømt til døden for at have deltaget i demonstrationer mod regeringen i november.

Den iranske højesteret har tilladt mændene at få revurderet deres dom, skriver BBC.

Beslutningen kommer efter et hashtag, der protesterede henrettelserne blev delt mere end syv millioner gange på de sociale medier.

Samme opfordring kom FN med, hvis eksperter vurderede, at mændene har tilstået under tortur, og at de har været udsat for 'uretfærdig rettergang'.

Andenplads i henrettelser

Iran overgås kun af Kina i antallet af henrettelser.

For blot en uge siden blev tog mænd henrettet, anklaget for at have sat en bombe ved en militærparade.

Ifølge advokaten var de uskyldige, og der blev ikke fremsat andre beviser end den tilståelse, som myndighederne fik under omfattende tortur, skriver BBC.

Demonstrationerne i november var en kritik af regeringen og tog udgangspunkt i en beslutning om nye høje benzinpriser.

Flere en 300 demonstranter blev dræbt under urolighederne.

Iranske menneskerettigheds-aktivister er overbevist om, at henrettelserne af centrale personer fra demonstrationerne handler om at få lukket munden på kritikere