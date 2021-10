Tre mænd tiltalt for hvidvask af kæmpe millionbeløb

Tre mænd er fredag blevet tiltalt i en omfattende sag om hvidvask.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet mener, at de tre mænd fra hovedstadsområdet har ageret stråmænd i en sag om hvidvask for 326 millioner kroner.

Tiltalen mod de tre mænd udspringer fra en anden stor sag om hvidvask fra 2020, hvor flere bagmænd fik fængelsdomme for hvidvask af 353 millioner kroner.

Det skriver Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

'En række bagmænd er tidligere dømt i sagen, der begyndte med anholdelser i sommeren 2020, hvor flere virksomheder og adresser blev ransaget på baggrund af en mistanke om moms- og skattesvindel og hvidvask.

Efterforskningen havde afsløret et særdeles professionelt og velorganiseret netværk, der fremstillede falske fakturer, hvorefter indbetalingerne fra fakturaerne blev kanaliseret gennem en række andre udenlandske selskaber, trukket ud og sendt tilbage til de oprindelige selskaber'.

Flere politikredse samt Særlig Efterforskning Øst og SØIK har deltaget i efterforskningsarbejdet.