Tre medarbejdere smittet med corona på plejehjem

Tre medarbejdere er konstateret smittet med coronavirus på plejehjemmet Grønnehaven i Helsingør.

Derfor skal alle beboere og medarbejdere på plejehjemmet testes, og der er en større smitteopsporing i gang.

Det skriver Helsingør Dagblad.

- I går blev vi underrettet om, at en medarbejder er smittet, og i dag fik vi at vide, at der var to yderligere smittet, fortæller formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget i Helsingør Kommune Mette Lene Jensen til Ekstra Bladet.

Hun bekræfter, at der er tale om plejepersonale.

- De tre smittede plejere er tilknyttet plejehjemmets demensafdeling, som er et lukket afsnit. Men alle beboere og medarbejdere bliver testet i dag, siger hun.

Kan være vanskeligt for demente

Mette Lene Jensen oplyser, at man som følge at smitten iværksætter ekstra foranstaltninger med hensyn til rengøring og hygiejne.

- Hvis det viser sig, at der er flere smittede, så kan vi også risikere at skulle gå ind og indføre restriktioner, for eksempel at afgrænse besøg fra pårørende, fortæller Mette Lene Jensen.

- Vi tager alle forholdsregler, siger hun.

Ifølge Mette Lene Jensen kan det vanskeliggøre situationen, at den er sket på et demensafsnit.

- De demente kan have sværere ved at forstå situationen og de foranstaltninger, der bliver igangsat, siger hun.

Mette Lene Jensen ved ikke, om der er nogen af plejehjemsbeboerne, der har udvist symptomer på smitte, ligesom hun ikke ved, om de smittede medarbejdere udviste symptomer.