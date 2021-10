Tre nordmænd formodes døde efter muligt fald ud over vandfald

Norsk politi har opgivet håbet om at finde tre savnede personer i live, efter at de forsvandt på en bådtur på en elv ved byen Kvam søndag.

Eftersøgningen er derfor blevet nedskaleret, og der bliver søgt efter de formodede døde.

- Nu er der gået så lang tid, at det bliver mindre sandsynligt at finde dem i live. Vi har søgt i de omkringliggende områder uden at finde de savnede, og det er usandsynligt, at nogen af de tre bliver fundet i live, siger politiets indsatsleder Svein Valland Laupsa mandag aften.

To mænd og en kvinde blev søndag omkring klokken 21.30 meldt savnet, efter at de forsøgte at krydse elven Tokagjelselva i en lille båd lige over et stort vandfald med fald på 15 meter.

Politi og beredskab fandt natten til mandag en åre i elven, der fik dem til at frygte at båden var røget ud over vandfaldet.

Mandag blev båden så fundet og lidt tøj.

- Vi arbejder ud fra en hypotese om, at de er røget ned af vandfaldet i frit fald, siger Laupsa.

Den omfattende redningsaktion, der har været i gang hele mandagen, er sent mandag aften blevet standset helt.

Tirsdag formiddag vil norske politi lave en ny vurdering af, hvordan eftersøgningen skal fortsætte.

De tre personer samt en hund skulle krydse elven for at komme til en hytte, som de har tilknytning til, men deres båd blev taget af strømmen.

Det var en person med relation til de tre, der anmeldte ulykken søndag aften.

Politiet har ikke ønsket at oplyse alder på de involverede, men siger, at alle tre er vant til at begå sig i naturen.

Forholdene søndag aften blev beskrevet som krævende med meget regn, kraftig strøm i elven og høj vandstand.

Regnen stilnede af i løbet af mandagen, men vandstanden i elven forblev høj, og politiet har forklaret, at terrænet var svært at gennemsøge.