Tre nye modeller: Her er næste generation af el-løbehjul

Nogle ser dem som en plage, og andre har aldrig haft det sjovere, når de suser gennem den tætte bytrafik. Og nu ser det ud til, at næste generation af det nye transportmiddel står klar.

De elektriske løbehjul, som har indtaget flere af Europas storbyer, deler i den grad bilister og fodgængere. De er tidligere blevet annonceret som klimavenlige, men det er nu kommet frem, at de kun holder i nogle måneder ad gangen, før de skal skiftes ud.

Frederik Hjelm, der er direktør og medstifter af Voi, mener dog, at hans firma snart kan bryste sig af, at deres maskiner er blevet en hel del mere klimavenlige.

- Der er altid to ting med innovationer. Vil man stoppe dem, fordi man er bange for forandring? Eller vil man arbejde med de nye ting for en bedre fremtid? Vi arbejder døgnet rundt på at løse problemerne, siger han.

Se de nye modeller nedenfor.