Tre personer dræbt i helikopter-ulykke

Tre personer har mistet livet, efter to helikoptere kolliderede i det sydlige Californien søndag.

Det skriver AP.

Helikopterne var blevet kaldt ud til en bygningsbrand i området Cabazon, da de ramte hinanden.

Den ene af helikopterne landede dog sikkert igen efter kollisionen.

- Desværre styrtede den anden helikopter ned, og tragisk nok omkom alle tre besætningsmedlemmer, siger David Fulcher, der er chef for beredskabet i det sydlige Californien.

Taknemmelige

Da det første udrykningskøretøj ankom til bygningsbranden, havde branden spredt sig ud i beplantede områder, og det store beredskab blev derfor tilkaldt.

Mens de forsøgte at slukke branden, kolliderede helikopterne, hvilket igangsatte en ny brand, der heldigvis blev slukket.

- Selv om det er en tragedie, er vi også taknemmelige for, at det ikke endte værre. Personerne i den første helikopter formåede at lande sikkert, og uden at flere kom til skade, siger David Fulcher.

Ulykken bliver efterforsket af National Transportation Safety Board.