Tre små brødre kæmper mod samme kræfttype

Aaron og Angie Rushs tre små sønner - Tristen på fem år, Caison på tre og Carter på kun syv måneder, har alle fået diagnosen retinoblastom.

Retinoblastom er ifølge sundhed.dk en sjælden kræfttype, som opstår blandt børn i de første leveår. Det er en ondartet svulst i øjets nethinde, som udelukkende forekommer hos børn. I Danmark rammer tilstanden cirka fem børn om året.

- Det var et chok og en overraskelse. Det var meget følelsesladet. Det er til tider svært at håndtere, siger Angie Rush til CNN.

Tristen og Carter står sammen. Foto: Privat / GoFundMe

Hun har selv kæmpet mod og vundet over den samme kræfttype som barn, og hun vidste godt, at der var 50 procent chance for, at sygdommen gik videre til hendes børn. Hun havde dog aldrig troet, at det ville ske for samtlige tre af hendes børn.

Den ældste, Tristen, var fire uger gammel, da han fik konstateret den sjældne børnekræfttype. Caison fik allerede diagnosen ved fødslen, og den yngste, Carter,

- Men jeg har klaret mig godt. Jeg er lærer, og jeg håber på at kunne gøre en forskel, siger Angie Rush

Familien har været nødt til at sælge deres hus i en forstad til Atlanta i den amerikanske stat Georgia, for at få råd til de tre drenges omfangsrige behandling, som blandt andet består af kemo, laserbhandlinger og skanninger.

De bor nu hos andre familiemedlemmer og har også oprettet en indsamling hos GoFundMe for at få offentlighedens hjælp til at finansiere de tre små drenges kamp mod kræften.

- Vi er nødt til at ofre os, siger Aaron Rush til CNN.

Moderen fortæller, at den yngste søn, Carter, først lige er begyndt med sine behandlinger, men Tristen og Caison har det godt.

- De har ikke haft nogen nye svulster i meget lang tid. De går stadig til tjek og de bliver skannet og lægerne holder godt øje med dem.

- Det har gjort dem stærkere. Det er noget, de kan tale med andre om og opmuntre andre børn med kræft for at give dem styrke og være en velsignelse for andre, siger Angie Rush.

Foto: Privat / GoFundMe