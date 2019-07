Tre sprængninger var ikke nok - vindmølle måtte skæres fri

Tre gange dynamit var ikke nok til at vælte en 150 ton tung vindmølle, som torsdag skulle jævnes med jorden ved Thyborøn i Nordjylland.

Efter syv timers anstrengelser kom den 100 meter høje vindmølle dog ned på jorden, da den til sidst blev skåret over med en skærebrænder.

Det skriver TV Midtvest.

I løbet af torsdagen blev der brugt 20 kilo eksplosiver på tre sprængninger. Den første ladning blev sprængt klokken 13.30, mens den sidste blev brugt klokken 18.20.

Efter den tredje sprængning havde firmaet Sprængning Danmark ikke mere dynamit, og så var gode råd dyre.

Sprængningsleder Christian Sonne Schmidt besluttede dog at tage sagen i egen hånd.

Med hjælp fra en skærebrænder fik han skåret det sidste fri, og klokken 20.30 faldt vindmøllen til jorden.

- Vi løb tør for sprængstof, og så måtte vi have fat i en skærebrænder. Jeg tog selv opgaven, for det var en lidt mere risikabel måde at gøre det på, men det var mig, der havde entreprisen, så det var også mig, der skulle gøre det og få vindmøllen sikkert ned, siger Christian Sonne Schmidt til Ritzau.

Han betegner arbejdsdagen som en ud over det sædvanlige.

- Hvis man ser det på en skala fra 1-10, så var det nok en 12'er. Det var bare uheld på uheld.

- Det vigtigste for mig var, at ingen kom til skade, og at vindmøllen kom ned. Ikke på den måde, vi havde planlagt, men den kom ned, siger Christian Sonne Schmidt.

Han forklarer, at firmaet på grund af kraftig vind ikke havde skåret så meget metal ud, inden det begyndte at sprænge første gang, hvilket formentlig var årsagen til, at vindmøllen ikke faldt til jorden.

Oprindeligt var det meningen, at vindmøllen skulle afmonteres uden brug af dynamit.

Firmaet Danwind Construction forsøgte at pille den 100 meter høje testvindmølle ned i slutningen af juni, og det gik fint med vingerne.

Men det lykkedes ikke med selve kroppen af vindmøllen, da vinden var for voldsom, hvilket ad flere omgange udskød nedtagningen.

Derfor blev det til sidst besluttet at sprænge møllen, hvilket altså heller ikke var nok, før skærebrænderen kunne gøre det sidste arbejde.